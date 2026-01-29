Odir Fernández advierte que creación de centros regionales enfrenta reto financiero

Tegucigalpa, Honduras.

Fernández aclaró que la ejecución no es automática y depende de múltiples factores financieros y logísticos. El rector explicó que cada nuevo centro representa una carga considerable para la institución, ya que solo en gastos operativos anuales se requerirían alrededor de 122 millones de lempiras .

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ), Odir Fernández , llamó a la cautela frente a la reciente decisión del Congreso Nacional de autorizar la creación de nuevos centros regionales, al advertir que el proyecto solo podrá avanzar si cuenta con respaldo presupuestario suficiente.

A ello se suma la inversión inicial en infraestructura, que para una sede básica, con aulas y oficinas, supera los 50 millones de lempiras.

Además, señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de garantías presupuestarias a largo plazo, pues muchos decretos legislativos asignan fondos únicamente por un año, lo que dificulta sostener proyectos educativos que requieren continuidad y planificación prolongada.

La ampliación de la cobertura universitaria fue aprobada por el Congreso Nacional el 26 de enero y contempla la llegada de la Unah a varios departamentos del país, entre ellos Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.

Fernández remarcó que, antes de asumir nuevos compromisos, la Unah debe priorizar la atención de su población estudiantil actual, que supera los 77 mil alumnos matriculados en el presente periodo académico, distribuidos en las diferentes sedes ya existentes.

En ese contexto, adelantó que la universidad insistirá ante el Estado en la necesidad de asegurar el cumplimiento del 6 % constitucional destinado a la educación superior, al considerarlo clave para mantener y ampliar la cobertura sin comprometer la calidad académica.

El rector también advirtió que no todas las zonas del país requieren una nueva sede universitaria, ya sea por su cercanía con otros centros o por condiciones que hacen más viable implementar alternativas como el transporte estudiantil.