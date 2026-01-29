Tabla de posiciones Liga Nacional: Motagua sonríe y Real España deja atrás a Olimpia

Concluyó la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 con un triunfo de Motagua en su debut esta temporada de la Liga Nacional de Honduras, mientras que el CD Choloma le sacó la victoria de la bolsa a los Lobos de la UPNFM en el Rubén Deras.

Este jueves continuó la segunda fecha con el duelo entre maquileros y universitarios, partido en el que Choloma empató en el último minuto a los dirigidos por Salomón Nazar. Con esto, ambos equipos siguen sin conocer la victoria en lo que va del torneo.

Con este resultado, Lobos UPNFM se queda con 2 puntos en la sexta posición, mientras que CD Choloma consiguió sumar su primera unidad, escalando hasta la octava plaza en la tabla de clasificación.

En el último partido de la jornada, Motagua buscó la sorpresa como en la última ocasión que enfrentó a Platense en casa. Los dirigidos por Javier López se pusieron en ventaja con un gol de Romario Da Silva, y el triunfo lo sentenció John Kleber de Oliveira en el segundo tiempo.

Rodrigo de Oliveira ya viste la camiseta del Ciclón Azul, fue titular y se estrenó con una victoria, aunque no logró anotar. Sin embargo, Motagua sumó sus primeros tres puntos en la temporada (ya que descansó la jornada pasada) y se ubica en la cuarta posición con 3 unidades. Platense, en cambio, descendió hasta la novena plaza con solo 1 punto.

Por otro lado, Real España dormirá como líder tras la segunda jornada del Clausura 2026 con 6 puntos. Marathón es segundo con 4 unidades, y Olimpia ocupa el tercer lugar, con la misma cantidad de puntos que el Monstruo Verde.

En el sótano de la tabla se encuentran Olancho FC, con 1 punto, y Génesis PN, con 0 unidades, luego de disputar dos partidos en el torneo liguero que recién comienza. Cada punto será clave para definir al próximo descendido.