Dereck Moncada se luce con golazo en triunfo del Internacional de Bogotá

Colombia.

El joven delamtero hondureño Dereck Moncada, de tan solo 18 años, volvió a dejar su huella en la primera división de Colombia tras anotar un espectacular golazo con el Internacional de Bogotá, mismo que sorprendió a todos los aficionados porque fue una auténtica joya.

En apenas su segundo partido con la camiseta del equipo, Moncada recibió el balón al borde del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un latigazo desde la media luna que primero tocó el poste y luego ingresó al arco, asegurando el tercer gol de su equipo en la victoria de visita por 2-3 frente a Jaguares.

Los otros goles del Internacional de Bogotá fueron obra de Kevin Parra (8') y Fabricio Sanguinetti (21'), mientras que Jhon Altamiranda descontó para Jaguares al 61' y Darwin López al 85' los acercó. Finalmente, el club del hondureño se llevó la victoria, siendo la segunda de ellos en la temporada.

Este tanto del catracho Dereck Moncada se suma al que marcó en la jornada anterior, un gol histórico que significó el primero en la historia del Internacional de Bogotá, antes llamado Club Deportivo La Equidad.