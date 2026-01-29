Motagua vs Platense EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡debuta el Ciclón!

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua debuta este jueves en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras enfrentando al Platense por la segunda jornada en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde el Ciclón Azul podría estrenar su nuevo fichaje.

Los dirigidos por Javier López tendrán su primera participación en el campeonato tras haber descansado en la fecha 1, mientras que los de Raúl Cáceres buscarán su primer triunfo luego de haber igualado 1-1 ante Victoria el sábado pasado.

El Ciclón Azul intentará buscar venganza tras la paliza 0-4 que le recetó el Platense en la última fecha del campeonato pasado que finalizó hace unas semanas.

