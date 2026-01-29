Motagua vs Platense EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡debuta el Ciclón!

Motagua debuta este jueves en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras enfrentando al Platense por la segunda jornada en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde el Ciclón Azul podría estrenar su nuevo fichaje.
Los dirigidos por Javier López tendrán su primera participación en el campeonato tras haber descansado en la fecha 1, mientras que los de Raúl Cáceres buscarán su primer triunfo luego de haber igualado 1-1 ante Victoria el sábado pasado.
El Ciclón Azul intentará buscar venganza tras la paliza 0-4 que le recetó el Platense en la última fecha del campeonato pasado que finalizó hace unas semanas.
SIGUE EL MINUTO A MINUTO:
EL NUEVO FICHAJE MOTAGÜENSE
Motagua tendrá este jueves en sus filas al delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, quien se convirtió en nuevo refuerzo del Ciclón Azul de cara a los próximos compromisos nacionales procedente de los Potros del Olancho FC.
El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial, con el que el club capitalino confirmó la incorporación de uno de los atacantes más destacados del último torneo.
A Olivera se le sumó la renovación de Aaron Barrios, Carlos Palma y Andy Hernández, jóvenes que han salido de las reservas del Motagua.
El partido entre azules y escualos empieza a las 7:30 p.m, hora de Honduras, y se podrá ver por televisión por Deportes TVC. Asimismo, podés seguir todos los detalles en www.laprensa.hn.