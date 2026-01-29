Designados presidenciales: quiénes son y por qué son clave para Nasry Asfura

Tras la <b>toma de posesión</b> del presidente Nasry “Tito” Asfura el pasado 27 de enero, la figura de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/designados-presidenciales-respaldan-nasry-asfura-secretaria-salud-GL29111654" target="_blank">designados presidenciales</a> ha pasado a ocupar un lugar visible y activo dentro de la agenda gubernamental, estableciendo un giro frente al rol secundario y protocolario que estos cargos desempeñaron durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y Xiomara Castro (2022-2026).En ambos periodos anteriores, los <b>designados presidenciales</b> fueron ampliamente percibidos como figuras decorativas, limitadas casi exclusivamente a funciones de representación y a la eventual suplencia del mandatario, sin una participación sostenida en la gestión pública ni en la toma de decisiones estratégicas.