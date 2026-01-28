Presidente Asfura tomará el control de la Secretaría de Salud

Tegucigalpa.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asumirá la conducción de la Secretaría de Salud junto a sus tres designados presidenciales. Así lo informó este miércoles ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, quien, además, detalló sobre la juramentación de nuevos funcionarios que se incorporan a la estructura del Gobierno, entre ellos autoridades vinculadas al sector Salud.

Durante el anuncio, detalló que Ángel Midence asumirá como viceministro en el área de redes integradas, mientras que José Miguel Castillo estará a cargo de la subsecretaría de proyectos e inversión dentro de la Secretaría de Salud. Argueta también indicó que la conducción del despacho será encabezada por el presidente Nasry Asfura, acompañado por los designados presidenciales María Antonieta Mejía, Diana Herrera y Carlos Flores Guifarro, quienes tendrán participación directa en la coordinación de esta cartera.

Segundo día

El nuevo presidente de Honduras continuará este miércoles, en su segundo día en el poder, moldeando su Gabinete de Gobierno y ordenará que se inicie un proyecto de mantenimiento de carreteras importantes, con el objetivo de que haya una mayor movilización de turistas durante las vacaciones de Semana Santa.