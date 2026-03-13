"Nos tiramos al piso": rostros de los jóvenes que murieron en enfrentamiento en El Progreso

Otra de las víctimas es Martín Santos Vásquez, de 14 años de edad. Los habitantes de La Fragua conocían al menor Santos Vásquez. Según comentaron, era un niño criado en el campo, ya que su padre trabaja jornadas completas en una hacienda. El menor “era lechero y también hacía los mandados de la casa donde trabajaban; era tranquilo y creemos que estaba en la calle cuando ocurrió el tiroteo”.