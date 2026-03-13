"Nos tiramos al piso": rostros de los jóvenes que murieron en enfrentamiento en El Progreso

Una ola de delincuencia azota, desde el año pasado, a los pobladores de El Progreso, Yoro, pero desde febrero de 2026 la situación se volvió crítica, al punto que la noche del pasado 11 de marzo dos bandas que operan en la zona se enfrentaron a tiros, en un hecho que dejó varios muertos.
El resultado de ese violento enfrentamiento fue el deceso de cuatro jóvenes, aunque el número podría ser mayor, pues los vecinos sospechan que otros integrantes de esas agrupaciones también perdieron la vida en el lugar.
El sangrieto hecho se produjo en La Fragua, una comunidad que durante años se caracterizó por la tranquila. Sus pobladores trabajan en las fincas de palma africana o se desplazan por la zona de Baracoa a trabajar en maquilas.
Esos pleitos terminaron la noche del miércoles 11 de marzo con el asesinato de cuatros jovenes, identificados como Alex Josué Miranda Amaya (de edad desconocida), Nery José Archila Barahona ( de 19 años) y Martín Santos Vásquez (de 14 años). Una cuarta víctima no ha sido identificada por sus familiares en la morgue de Medicina Forense.
Los jóvenes fueron acribillados a eso de las 6:30 de la tarde cuando un grupo de hombres comenzó un ataque de fusiles. Las víctimas quedaron tendidas en las cercanías de la calle principal del campo La Fragua. En la escena se contabilizaron unos 180 casquillos amarillos de fusil y 17 casquillos de pistola nueve milímetros, según un reporte policial.
LA PRENSA Premium dialogó con vecinos de la comunidad, quienes relataron los momentos de terror durante el tiroteo que se prolongó por varios minutos. “Estamos muy cerca de donde ocurrió; ya se imagina cómo se escuchaba. Nos tuvimos que tirar al piso y no volvimos a salir”, contó uno de los pobladores.
Por su parte, Archila Barahona laboraba como cortador de palma en la aldea Kilómetro 45, al igual que Miranda Amaya, aunque pobladores descartaron que ambos integraran alguna banda delictiva. En la escena quedaron cuatro cuerpos. Sin embargo, trascendió otra fotografía en la que aparece otro hombre muerto, vestido con una camisa tipo fatiga militar y con un fusil AK a su lado. En la imagen se observan tres policías, pero sobre ese individuo no existen reportes oficiales.
Otra de las víctimas es Martín Santos Vásquez, de 14 años de edad. Los habitantes de La Fragua conocían al menor Santos Vásquez. Según comentaron, era un niño criado en el campo, ya que su padre trabaja jornadas completas en una hacienda. El menor “era lechero y también hacía los mandados de la casa donde trabajaban; era tranquilo y creemos que estaba en la calle cuando ocurrió el tiroteo”.
Axel Miranda Amaya es otra de las víctimas.
Grupos criminales se han apoderado de grandes extensiones de tierra en los excampos bananeros, donde el miércoles pasado un tiroteo cobró la vida de cuatro personas