Nasry Asfura anuncia que Honduras se reincorporá al CIADI

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, anunció este martes la intención de Honduras de reincorporarse al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en la resolución de controversias de inversión internacional.
Mediante una carta dirigida a Martina Polasek, Secretaria General del CIADI en Washington, D.C., el mandatario informó que Honduras iniciará los procesos internos necesarios y enviará la documentación requerida para formalizar su reincorporación lo antes posible.
El mandatario subrayó que esta decisión busca fortalecer un marco neutral y efectivo para la resolución de disputas de inversión, ofreciendo seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y promoviendo un clima favorable para la inversión en el país.
Asimismo, el presidente solicitó al CIADI que se coordine una fecha para la firma formal de la reincorporación, la cual se realizaría en las oficinas del organismo internacional, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Convenio.
El anuncio se produce luego de que en agosto de 2024 surtiera efecto la denuncia al convenio, presentada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro seis meses antes, de conformidad con el artículo 71 del Convenio del CIADI. Con esta decisión, Honduras se convirtió en la primera nación de Centroamérica en retirarse de este mecanismo internacional de arbitraje, sumándose a países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que adoptaron medidas similares entre 2007 y 2012.
Datos del retiro
Honduras suscribió el convenio del CIADI el 28 de mayo de 1986, lo ratificó en febrero de 1989 y este entró en vigor el 16 de marzo de ese mismo año, según registros oficiales del organismo. Sin embargo, en 2024 el Banco Mundial confirmó que la notificación de denuncia fue recibida el 24 de febrero, y que su efecto se materializó el 25 de agosto de 2024, sin afectar los casos de arbitraje pendientes.
De acuerdo con información verificada por LA PRENSA, entre 1999 y agosto de 2024 se registraron 19 casos de arbitraje de inversión contra Honduras ante el CIADI, de los cuales 15 permanecen pendientes de resolución. La mayoría de las demandas están vinculadas a sectores como energía, transporte, finanzas y construcción.
Entre las empresas demandantes figuran Palmerola International Airport (PIA), Honduras Próspera, Inversiones y Desarrollos Energéticos S.A., Autopistas del Atlántico S.A., Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) e International Container Terminal Services, entre otras.