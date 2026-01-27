Nasry Asfura anuncia que Honduras se reincorporá al CIADI

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, anunció este martes la intención de Honduras de reincorporarse al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en la resolución de controversias de inversión internacional. Mediante una carta dirigida a Martina Polasek, Secretaria General del CIADI en Washington, D.C., el mandatario informó que Honduras iniciará los procesos internos necesarios y enviará la documentación requerida para formalizar su reincorporación lo antes posible.

El mandatario subrayó que esta decisión busca fortalecer un marco neutral y efectivo para la resolución de disputas de inversión, ofreciendo seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y promoviendo un clima favorable para la inversión en el país. Asimismo, el presidente solicitó al CIADI que se coordine una fecha para la firma formal de la reincorporación, la cual se realizaría en las oficinas del organismo internacional, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Convenio. El anuncio se produce luego de que en agosto de 2024 surtiera efecto la denuncia al convenio, presentada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro seis meses antes, de conformidad con el artículo 71 del Convenio del CIADI. Con esta decisión, Honduras se convirtió en la primera nación de Centroamérica en retirarse de este mecanismo internacional de arbitraje, sumándose a países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que adoptaron medidas similares entre 2007 y 2012.

Datos del retiro