Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid no tira la toalla, golea y amenaza al Barcelona

Real Madrid no tira la toalla por la Liga Española 2025-2026. El equipo de Álvaro Arbeloa sigue a la estela del Barcelona después de vencer por goleada este sábado por 4-1 al Elche en la vigésimo octava jornada del campeonato liguero, en el estadio Santiago Bernabeú.

Antonio Rüdiger abrió el marcador con un potente derechazo dentro del área y Fede Valverde culminó su semana fantástica con otro golazo de gran factura para aumentar la ventaja en el primer tiempo.

En la parte de complemento, Dean Huijsen anotó de cabeza tras centro del juvenil Daniel Yáñez y Arda Güler con un disparo espectacular desde atrás de la media cancha sorprendió al portero argentino Matías Dituro para sellar el triunfo. El Bernabéu se puso en pie con la obra de arte del turco.

Real Madrid sigue con la moral por las nubes con este triunfazo tras la goleada que le propinó al Manchester City a mitad de semana (3-0) en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El triunfo permite al Real Madrid llegar a 66 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga, se pone a uno del líder FC Barcelona que cuenta con 67 unidades en su casillero.

El Barça de Hansi Flick deberá ganar el domingo sino quiere que el Real Madrid le respire en la nuca. Los azulgranas reciben al Sevilla (9.15 AM, hora de Honduras) en el Spotify Camp Nou.

En el tercer escalón se mantuvo el Atlético de Madrid con su victoria por la mínima (1-0) contra el Getafe, gracias a un gol del argentino Nahuel Molina. Los colchoneros llegaron a 57 puntos, dos más que el cuarto Villarreal que el viernes empató 1-1 en el campo del Alavés.