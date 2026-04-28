Autoridades de Educación suspenden clases por ola de calor en zona norte y sur del país

Tegucigalpa, Honduras.

“Hemos llegado a conclusiones con ellos que vamos a trabajar directamente en un boletín informativo que lo vamos a dar a conocer el día de hoy, dando también recomendaciones a padres de familia y docentes”, explicó Argueta.

Arely Argueta , secretaria de Educación, informó en entrevista que la medida se coordina con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Las autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron este martes la suspensión de las clases prácticas de educación física y ajustes en los horarios escolares debido a la ola de calor que afecta al país.

Entre las disposiciones, se contempla modificar los horarios en los centros educativos ubicados en las zonas más afectadas, principalmente en la costa norte y sur del país. Las autoridades evalúan adelantar la hora de entrada o salida para evitar la exposición de los estudiantes a las altas temperaturas durante las horas pico del mediodía.

Asimismo, la secretaria confirmó la suspensión de las clases prácticas de educación física en centros educativos que no cuentan con instalaciones techadas.

“La clase de educación física va a quedar suspendida en la parte práctica, principalmente en aquellos centros que no hay canchas techadas”, detalló en una entrevista.

En estos casos, la asignatura continuará de forma teórica dentro de las aulas. Además, se recomendó a los docentes y padres de familia reforzar medidas de prevención, como mantener a los estudiantes hidratados, incluir frutas en la merienda y utilizar protección contra el sol durante los traslados.

Las autoridades indicaron que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse entre este mismo día y el siguiente, una vez sean comunicadas oficialmente a los directores departamentales y centros educativos a nivel nacional.