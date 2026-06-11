Inspeccionarán clínica estética en Tegucigalpa tras muerte de la chef Sandra

Tegucigalpa

Tras confirmarse el fallecimiento de la conocida chef Sandra Díaz del Valle, un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladará en las próximas horas hacia las instalaciones de una clínica estética en la capital para realizar las primeras pesquisas e inspecciones oculares.

La profesional de la cocina perdió la vida ayer miércoles, horas después de haberse sometido a un procedimiento estético en el referido centro clínico, un hecho que ha consternado a la comunidad y a sus familiares.

A través de una publicación de Instagram, la cadena de televisión TV Azteca Honduras confirmó la triste noticia. Sandra Díaz del Valle laboraba para esta casa televisora.

El objetivo primordial de esta intervención es recolectar indicios técnicos, asegurar el historial clínico y asegurar elementos clave que permitan esclarecer con precisión las circunstancias de su deceso.

Con estas acciones, las autoridades buscan establecer si existió algún tipo de negligencia o mala praxis y deducir las posibles responsabilidades legales; no obstante, se debe esperar el resultado de la autopsia para conocer la causa científica de la muerte.