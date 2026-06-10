Video del momento en que motocicleta se estrella contra camioneta frente a la UTH​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que una motocicleta con dos jóvenes a bordo impactó contra una camioneta en el bulevar Armenta de San Pedro Sula, dejando a ambos ocupantes gravemente heridos.

El accidente ocurrió frente a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y quedó registrado por un sistema de seguridad instalado en la zona.

En las imágenes se observa cuando una camioneta Hyundai de color negro sale de las instalaciones universitarias e ingresa a la vía.

Segundos después, la motocicleta colisiona violentamente contra la parte trasera del vehículo. Debido a la fuerza del impacto, los dos jóvenes salen expulsados por el aire y caen sobre el pavimento.

El video muestra que ambos quedaron tendidos en la calzada con lesiones de consideración mientras varias personas se acercaban para auxiliarlos.

Testigos alertaron a los cuerpos de emergencia, que llegaron al lugar minutos después del percance.

Una ambulancia trasladó a los heridos al hospital Mario Catarino Rivas, donde recibieron atención médica especializada.

De acuerdo con la grabación, la camioneta realizó una maniobra para incorporarse al carril izquierdo de la vía.

Asimismo, en el video se aprecia que la motocicleta circulaba a una velocidad considerable al momento del impacto.

Las autoridades de tránsito analizarán las imágenes para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.