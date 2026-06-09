Video del momento en el que matan a la abogada Maira Vera cuando iba a subir a camioneta

Puerto Colombia, Colombia

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un sicario asesinó a tiros a la abogada Maira Alejandra Vera Duarte , de 37 años, conocida con el alias de “ La Mona ”, en un hecho que ha causado conmoción en el conjunto residencial Horizonte Villa Campestre.

El crimen ocurrió la mañana de este martes, cuando la profesional del derecho se disponía a abordar una camioneta dentro del complejo habitacional.

Maira Vera era expareja de Jorge Eliécer Díaz Collazos, señalado cabecilla de Los Costeños, banda criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

En ese momento, un hombre llegó caminando hasta donde ella se encontraba y abrió fuego en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Las imágenes muestran la rapidez del ataque, que dejó a la víctima sin oportunidad de reacción.

Vera Duarte recibió al menos siete impactos de bala y falleció de manera inmediata en el lugar del hecho.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, mientras el atacante huyó con rumbo desconocido.

La víctima era conocida en algunos círculos como “La Mona” y, según registros oficiales, contaba con anotaciones judiciales previas.

Además, se informó que habría mantenido una relación sentimental con alias “Castor”, presunto cabecilla de la estructura criminal Los Costeños.

Las autoridades no descartan que este antecedente pueda estar relacionado con el crimen, aunque no han confirmado el móvil.

La Policía Judicial, a través de la SIJIN, adelanta las investigaciones para identificar al responsable y establecer las causas del ataque armado.

El caso continúa bajo análisis mientras los investigadores revisan a detalle las grabaciones de seguridad que quedaron como pieza clave del homicidio.