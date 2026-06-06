Video del momento en que dos agentes son abatidos mientras inspeccionan camioneta robada

Medellín, Colombia

El momento en que dos agentes de la Policía Nacional fueron sorprendidos por hombres armados mientras inspeccionaban una camioneta reportada como robada quedó grabado en video y terminó en una tragedia que ha conmocionado a Colombia. El hecho ocurrió la noche del 5 de junio en el barrio Lorena, sector de Laureles, en Medellín.

Las víctimas fueron identificadas como la subintendente Yuly Milena Giraldo Morales, de 38 años, integrante del Grupo Automotores de la SIJIN, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez , de 26 años. Ambos participaban en un operativo para recuperar una camioneta Toyota TXL blanca que había sido localizada tras labores de seguimiento e investigación.

De acuerdo con el informe preliminar, los uniformados realizaban verificaciones al vehículo cuando varias personas llegaron al lugar y se produjo un intercambio de disparos. La subintendente Giraldo murió en la escena, mientras que el patrullero Zapata fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Las cámaras de videovigilancia de la ciudad registraron parte de la secuencia del ataque y permitieron a las autoridades iniciar un operativo de búsqueda que culminó con la captura de tres personas presuntamente involucradas en el caso. Entre los detenidos figura un miembro activo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adscrito al Grupo de Protección a Personas e Instalaciones, quien se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos.

Mientras las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades, la muerte de los dos agentes ha generado consternación dentro de la institución policial. Compañeros y familiares los recuerdan como servidores comprometidos con la lucha contra la delincuencia y la protección de la ciudadanía.