Cae hombre acusado de violar a sus dos sobrinas en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

​El sospechoso, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, fue denunciado por la propia madre de las víctimas tras ser sorprendido en el lugar de los hechos.

La Policía Nacional , a través de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC-1), logró la captura de José Clementina López Romero, de 49 años de edad, acusado de cometer delitos de violación y otras agresiones sexuales contra sus dos sobrinas de 10 y 11 años de edad, hecho ocurrido en La Ceiba, Atlántida.

Tras cometer el crimen, el individuo huyó hacia San Pedro Sula, donde fue finalmente localizado y detenido gracias a un operativo de inteligencia policial.

De acuerdo con las primeras diligencias investigativas y la denuncia interpuesta formalmente, el modus operandi del sujeto consistía en aprovechar la ausencia de los adultos en la vivienda para perpetrar los actos ilícitos en perjuicio en contra de dos menores. ​

El imputado ya ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso legal correspondiente.

La institución policial reitera su compromiso de aplicar todo el peso de la ley contra quienes vulneren la integridad de la niñez hondureña.