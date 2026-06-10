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Dictan detención judicial a Daniel Meraz por femicidio de su esposa Elvia Gómez

Daniel Meraz fue enviado al penal de El Progreso tras entregarse por el asesinato de su esposa, la enfermera Elvia Gómez. La audiencia inicial quedó programada para el lunes

Dictan detención judicial a Daniel Meraz por femicidio de su esposa Elvia Gómez

Daniel Antonio Meraz Cáceres en el momento que sale de los juzgados de Villanueva, Cortés.
Villanueva, Cortés

Un juez dictó detención judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Elvia Mercedes Gómez López.

Revelan qué motivó el asesinato de la enfermera Elvia Gómez por su pareja Daniel Meraz

La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado celebrada tras la entrega voluntaria del sospechoso ante las autoridades. La audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 15 de junio a las 09:00 de la mañana.


Como parte de la medida, Meraz fue remitido al centro penal de El Progreso, Yoro, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado consternación debido a que la víctima era una enfermera de 30 años ampliamente conocida en su comunidad.

Elvia Gómez fue asesinada el pasado 3 de junio dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel. Tras el crimen, Daniel Meraz abandonó el lugar y permaneció varios días prófugo.

Sin embargo, posteriormente decidió entregarse de manera voluntaria a la Policía Nacional para responder por las acusaciones en su contra.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas las diligencias para completar el expediente del caso.

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Redacción La Prensa
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