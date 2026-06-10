Dictan detención judicial a Daniel Meraz por femicidio de su esposa Elvia Gómez

Villanueva, Cortés

Un juez dictó detención judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Elvia Mercedes Gómez López .

La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado celebrada tras la entrega voluntaria del sospechoso ante las autoridades. La audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 15 de junio a las 09:00 de la mañana.

En el #JuzgadoDeLetras Seccional de la Sección Judicial de #Villanueva , en Audiencia de Declaración de Imputado, se aplicó la medida cautelar de la Detención Judicial a Daniel Antonio Meraz Cáceres, supuesto responsable del delito de Femicidio Agravado en perjuicio de Elvia... pic.twitter.com/HfRKj4Xtq7





Como parte de la medida, Meraz fue remitido al centro penal de El Progreso, Yoro, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado consternación debido a que la víctima era una enfermera de 30 años ampliamente conocida en su comunidad.

Elvia Gómez fue asesinada el pasado 3 de junio dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel. Tras el crimen, Daniel Meraz abandonó el lugar y permaneció varios días prófugo.

Sin embargo, posteriormente decidió entregarse de manera voluntaria a la Policía Nacional para responder por las acusaciones en su contra.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas las diligencias para completar el expediente del caso.