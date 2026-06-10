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"Que se haga justicia": el clamor de la madre de la enfermera asesinada Elvia Gómez

Elvia Gómez, de 30 años, fue asesinada el pasado 3 de junio dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, Cortés

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Doña Mercedes López, madre de la enfermera asesinada Elvia Gómez, llegó este miércoles a los juzgados de Villanueva, Cortés, a la audiencia de declaración de imputado de Daniel Meraz, acusado por el crimen.

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"Solo pido que se haga justicia", expresó entre lágrimas doña Mercedes López en relación al asesinato de su hija.

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Exigió, además, que a Daniel Meraz se le aplique todo el peso de la ley. "Que no salga", manifestó la acongojada madre.

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De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el asesinato de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López habría sido consecuencia de un progresivo escalamiento de violencia dentro de la relación que mantenía con el principal sospechoso del crimen.

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César Ruíz, jefe regional de la DPI, explicó que los indicios recopilados hasta el momento apuntan a que la violencia entre la pareja fue aumentando hasta desembocar en el fatal desenlace.
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Indicó que los investigadores han analizado testimonios, videos y declaraciones relacionadas con el caso para reconstruir lo ocurrido antes del crimen.
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Hasta el momento, las autoridades descartan la participación de otras personas en el asesinato.
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Elvia Gómez, de 30 años, fue asesinada el pasado 3 de junio dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, Cortés.
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Tras el crimen, el principal sospechoso, Daniel Antonio Meraz Cáceres, abandonó el lugar y permaneció prófugo durante varios días. Sin embargo, ayer martes decidió entregarse voluntariamente a las autoridades para responder por las acusaciones en su contra.
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Las autoridades destacaron la participación del padre del sospechoso, quien, según dijo, jugó un papel importante para que su hijo se pusiera a disposición de la justicia.
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La ubicación de Daniel Meraz fue posible luego de que un amigo de la familia contactara a la DPI e informara que el joven se encontraba en un municipio del norte de Cortés.
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El asesinato de la enfermera Elvia Gómez ha generado indignación en Honduras. Incluso, se difundió un video en el que Daniel Meraz amenaza por videollamada a la enfermera horas antes del crimen.

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Este miércoles, Daniel Meraz fue presentado en audiencia de declaración de imputado por el crimen de la enfermera. La familia de la joven llegó a los juzgados de Villanueva para exigir justicia.

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