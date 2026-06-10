Padre de Daniel Meraz pide perdón a la familia de la enfermera Elvia Gómez

San Pedro Sula, Honduras

Pedro Meraz fue el mediador para que su hijo Daniel Antonio Meraz Cáceres (de 27 años) se entregara a las autoridades policiales tras ser señalado como principal sospechoso de la muerte de su pareja sentimental Elvia Mercedes Gómez López. El pasado 3 de junio, vecinos hallaron el cuerpo de la enfermera en su cama, luego de que sus hijos alertaran que no se movía. Tras el hallazgo, las sospechas recayeron sobre Daniel Meraz, de oficio barbero, pues familiares de la víctima relataron que el hombre mantenía una relación violenta con ella.

La Policía emitió una alerta internacional para dar con el principal sospechoso, quien finalmente fue capturado ayer por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Femicidios. La operación de captura se realizó alrededor de las 10:00 am en la CA-5, específicamente en el estacionamiento de una plaza comercial del municipio de Villanueva, luego de que el sospechoso solicitara entregarse voluntariamente a la Policía. El subcomisionado César Ruiz, jefe regional de la DPI, explicó que la entrega se concretó tras la mediación del padre del acusado, quien lo convenció de presentarse ante las autoridades. “Recibimos una llamada por parte de un familiar del acusado, quien nos puso en contacto con el padre de este, y es a partir de ahí que se hizo la coordinación para buscarlo en un punto específico de Villanueva”, indicó. Una vez en el lugar pactado, los agentes lograron ubicar al sospechoso. “Se le requirió, se realizó la inspección corporal que la ley establece, se le colocaron los aros de seguridad y fue trasladado a la DPI para el proceso administrativo y la solicitud del requerimiento fiscal por el delito de femicidio agravado”. El jefe policial señaló que la investigación sostiene como hipótesis que el crimen se habría originado por un escalamiento de violencia en la relación de pareja, lo cual estaría respaldado por un video grabado por la víctima, en el que se evidenciaría el nivel de agresión ejercido por Daniel Antonio Meraz Cáceres.

El violento hecho

La enfermera residía en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel. Según vecinos, Daniel Meraz y Elvia Mercedes habrían tenido una discusión por celos durante la madrugada, tras la cual él presuntamente la estranguló. También indicaron que el hombre consumía drogas. Personal de Medicina Forense que realizó el levantamiento informó que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y golpes en el rostro. Sin embargo, hasta el momento no existe un dictamen oficial que confirme la causa de muerte. Familiares de la víctima han relatado la situación de violencia que Elvia Mercedes Gómez López vivía con su pareja. Su madre Mercedes López ha expresado entre lágrimas que su hija llegó muchas veces a su casa con golpes producto de discusiones con Daniel. “Él era muy celoso y violento. Incluso una vez mi hija me llamó y me dijo que me saliera de la casa porque ese hombre venía por mí. Con miedo salí de la casa con mis hijos y nos escondimos en el monte por miedo a que me matara”, relató en una entrevista. La madre también lamentó que la víctima hubiera interpuesto una denuncia por maltrato, pero que después la retirara porque el acusado la convenció.