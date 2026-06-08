Desaparece joven que subía videos en TikTok; su madre asegura que está enferma

La Ceiba, Honduras

La desaparición de Jennifer Nicole Bonito Figueroa , una joven de 18 años conocida por publicar videos en TikTok , mantiene en angustia a su familia, que pide ayuda a las autoridades y a la población para dar con su paradero.

Su madre, Claribel Figueroa, relató que la joven desapareció hace dos días luego de ingresar a una vivienda en circunstancias que aún no están claras.

Según explicó, Jennifer atravesaba problemas de salud mental y recientemente había sido remitida al hospital Mario Mendoza de Tegucigalpa para recibir atención especializada.

"Yo andaba con ella esos cuatro días para arriba y para abajo, pidiendo ayuda y llevándola al hospital, pero de ahí se me escapaba", manifestó la madre.

Figueroa aseguró que solicitó apoyo para trasladar a su hija a un centro asistencial, pero no logró obtener la ayuda que necesitaba en ese momento.

La madre también informó que ha buscado apoyo en distintas instituciones, entre ellas la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSE), cuyos representantes le indicaron que colaborarían en la búsqueda.

Jennifer Nicole cursaba sus estudios en un colegio de La Ceiba y, de acuerdo con su madre, su estado de salud cambió repentinamente en los últimos meses.

En medio de la desesperación, Claribel reveló que logró comunicarse al teléfono celular que portaba su hija, pero quien respondió fue una mujer desconocida.

"Le pregunté si Jennifer estaba ahí y me dijo que sí. Le pedí su dirección, pero me respondió que no podía dármela", relató.

La madre afirmó que pidió a la persona que contestó el teléfono que notificara a la Policía y buscara ayuda médica para la joven debido a su condición de salud.

Hasta el momento, el paradero de Jennifer Nicole Bonito Figueroa sigue siendo desconocido. Sus familiares solicitan a cualquier persona que tenga información sobre ella que la comunique de inmediato a las autoridades para facilitar su localización.