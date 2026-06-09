"Hay mucha gente en mi contra": esto publicaba Daniel Meraz antes de la muerte de su esposa

Daniel Meraz continúa prófugo de la justicia tras ser señalado como principal sospechoso de la muerte de su pareja, Elvia Mercedes Gómez López, de 31 años, en un hecho ocurrido en la colonia Santa Fe, municipio de Villanueva, Cortés.
La muerte de Gómez López ha revelado un entorno marcado por el control, los celos y la violencia, según testimonios de vecinos y las primeras investigaciones policiales. El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida dentro de su vivienda.
De acuerdo con información preliminar, presentaba indicios que apuntan a una posible muerte por estrangulamiento, aunque serán las investigaciones forenses las que determinen las causas exactas del fallecimiento. El subcomisario Ibrahim Maldonado informó que, al llegar a la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima en su dormitorio, y confirmó que la principal hipótesis apunta a una muerte violenta presuntamente por estrangulación.
Sin embargo, vecinos de la comunidad relataron que la relación estaba marcada por un fuerte control por parte del sospechoso, quien, según dijeron, era extremadamente celoso y no permitía que Elvia Gómez publicara fotografías ni contenido en redes sociales.
“Él no la dejaba subir nada a Facebook, ni fotos ni estados”, comentaron residentes del sector, quienes además aseguraron que en la vivienda eran frecuentes los gritos y discusiones.
Los vecinos también afirmaron que en varias ocasiones se escuchaban golpes provenientes del interior de la casa, lo que generaba preocupación, aunque pocos se atrevían a intervenir. Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen habría ocurrido en medio de un episodio de celos, mientras la pareja se encontraba sola en la vivienda y los hijos de la víctima estaban en la escuela.
Mientras las autoridades mantienen su búsqueda, el fin de semana trascendieron conversaciones atribuidas a Daniel Meraz y a su padre, en las que el sospechoso manifiesta su intención de entregarse voluntariamente a las autoridades. Según las capturas difundidas, el padre le habría aconsejado ponerse a disposición de la justicia y enfrentar el proceso judicial correspondiente. En los mensajes, Meraz sostiene que actuó en defensa propia y afirma que su pareja presuntamente intentó atacarlo con un arma blanca. Como parte de sus argumentos, asegura haber sufrido heridas durante el incidente.
Además, en una de las conversaciones atribuidas al sospechoso se lee: “El lunes me voy a entregar entonces”, en aparente referencia a una posible presentación voluntaria ante las autoridades, aunque eso no ha ocurrido.
El padre de Meraz también aseguró públicamente que su hijo se encontraría en San Pedro Sula, aunque afirmó desconocer el lugar exacto donde permanece oculto. Asimismo, pidió que se permita que el caso sea resuelto por las instituciones de justicia. “Dejen que sea la justicia la que se encargue. Dejen que sean las leyes de nuestro país las que decidan la condena que él debe recibir”, expresó.
Anoche, la Policía Nacional activó una alerta internacional a través de Interpol para localizar y detener a Daniel Meraz.
El comisionado Enrique Lanza, jefe policial de la región norte, explicó que la notificación internacional fue solicitada para que, en caso de que el sospechoso intente abandonar el territorio nacional, las autoridades de otros países puedan identificarlo, retenerlo y comunicar de inmediato a las fuerzas de seguridad de Honduras.
“Las investigaciones están en curso por parte de equipos multidisciplinarios en el tema de localización y búsqueda de esta persona. Las alertas ya fueron generadas en las bases de datos de Interpol para que exista un acompañamiento con los países vecinos”, comentó Lanza.
Así se mostraba Daniel Meraz en redes sociales. Compartía fotografías suyas, aunque sin mostrar muchos detalles privados familiares o personales.