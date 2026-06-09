"Hay mucha gente en mi contra": esto publicaba Daniel Meraz antes de la muerte de su esposa

Mientras las autoridades mantienen su búsqueda, el fin de semana trascendieron conversaciones atribuidas a Daniel Meraz y a su padre, en las que el sospechoso manifiesta su intención de entregarse voluntariamente a las autoridades. Según las capturas difundidas, el padre le habría aconsejado ponerse a disposición de la justicia y enfrentar el proceso judicial correspondiente. En los mensajes, Meraz sostiene que actuó en defensa propia y afirma que su pareja presuntamente intentó atacarlo con un arma blanca. Como parte de sus argumentos, asegura haber sufrido heridas durante el incidente.