Emiten alerta internacional contra Daniel Meraz, acusado de matar a su pareja

La Policía Nacional ha activado una alerta internacional a través de Interpol para localizar y detener a Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado por las autoridades como el principal sospechoso en la muerte violenta de su esposa, Elvia Mercedes Gómez López, de 31 años.
El comisionado Enrique Lanza, jefe policial de la región norte, explicó que la notificación internacional fue solicitada para que, en caso de que el sospechoso intente abandonar el territorio nacional, las autoridades de otros países puedan identificarlo, retenerlo y comunicar de inmediato a las fuerzas de seguridad de Honduras.
“Las investigaciones están en curso por parte de equipos multidisciplinarios en el tema de localización y búsqueda de esta persona. Las alertas ya fueron generadas en las bases de datos de Interpol para que exista un acompañamiento con los países vecinos”, comentó Lanza.
El hecho violento se registró el 3 de junio en la colonia Santa Fe, en San Manuel, Cortés, cuando su esposo presuntamente, le quitó la vida dentro de la vivienda donde residían.
Un video que se difundió este lunes y que se hizo viral muestra las presuntas amenazas atribuidas a Daniel Meraz, señalado como principal sospechoso en la muerte de la enfermera Elvia Gómez.
La grabación, que ha sido difundida en redes sociales y compartida entre allegados de la víctima, muestra una discusión en la que su pareja sentimental lanza amenazas y comentarios agresivos contra la profesional de la salud.
En uno de los fragmentos más impactantes del audio se escucha: "Me volvés a faltar al respeto, te voy a levantar la p***. Me seguís sacando la piedra, te voy a pelar de una vez. ¿Entendiste?", mientras la mujer intenta mantener la calma durante la conversación.
Ante el incremento de la violencia contra las mujeres, el Congreso Nacional instó a aprobar de forma unánime un conjunto de reformas urgentes al Código Penal, encaminadas a reforzar las penas relacionadas con el delito de femicidio.
El nuevo articulado establece una pena base para el femicidio de entre 25 y 30 años de prisión, mientras que en los casos de femicidio agravado las sanciones oscilan entre 30 y 40 años de reclusión para los responsables.
Lanza agregó que unidades especializadas continúan con la búsqueda del sospechoso, apoyándose en la recolección y análisis de información obtenida de personas de su círculo cercano.