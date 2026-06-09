Capturan a pandillero de la 18 dentro del hospital Mario Catarino de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un supuesto integrante de la pandilla 18 señalado de participar en un homicidio ocurrido en la colonia Central, sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, fue capturado este miércoles por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

La detención se ejecutó dentro del hospital Mario Catarino Rivas, donde el sospechoso permanecía ingresado tras sufrir un accidente de tránsito.

El capturado fue identificado como César Edgardo Ordóñez Aguilera, de 18 años, originario y residente de la capital industrial.

Según informó la DPI, investigadores asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida intentaron ubicarlo durante varios días en su lugar de residencia.

Sin embargo, durante las diligencias determinaron que el joven estaba recibiendo atención médica en el principal centro asistencial de la zona norte.

Las autoridades le ejecutaron una orden de aprehensión por suponerlo responsable de la muerte violenta de Maycol Josué Osorto Reyes.

De acuerdo con el expediente investigativo, el crimen ocurrió el 20 de mayo de 2025 en una de las calles de la colonia Central.

Las investigaciones indican que la víctima fue interceptada cerca de un solar baldío por el ahora detenido.

Posteriormente, el sospechoso presuntamente lo amenazó y le disparó en varias ocasiones con una pistola automática. Tras recopilar pruebas y declaraciones, la DPI remitió el caso al Ministerio Público para el proceso correspondiente.

Con base en los elementos presentados, el Juzgado de Letras Primero de la Niñez y Adolescencia de San Pedro Sula emitió la orden de aprehensión el pasado 5 de junio. Las autoridades identifican a Ordóñez Aguilera como presunto miembro activo de la pandilla 18.

Asimismo, lo vinculan a actividades relacionadas con el sicariato dentro de la estructura criminal. El detenido fue trasladado bajo custodia policial para continuar con el proceso judicial en su contra.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si el sospechoso estaría relacionado con otros hechos violentos registrados en la zona.