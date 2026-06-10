"Somos inocentes", asegura el exdiputado Víctor Romero, acusado de asesinato

San Pedro Sula, Honduras

El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, aseguró este miércoles ser inocente de los delitos que le imputa el Ministerio Público, durante el desarrollo de la audiencia inicial en su contra.

Romero Chinchilla enfrenta acusaciones por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir, junto a otras dos personas señaladas en el mismo expediente judicial.

Durante su comparecencia ante los tribunales, el exdiputado de Libre negó cualquier vínculo con los hechos que se le atribuyen.

“Somos inocentes”, expresó de forma contundente al ser consultado por los medios de comunicación.

Asimismo, manifestó confianza en el sistema de justicia hondureño y pidió que el proceso se desarrolle con apego a derecho.

“La justicia de Honduras es muy buena”, afirmó.

El exdiputado también rechazó que el caso esté relacionado con venganzas personales o motivaciones políticas.

“No, para nada. Pues no sabemos, tenemos que ver ahorita en la primera audiencia”, declaró.

Romero Chinchilla insistió en que no tiene ninguna relación con los hechos violentos que se investigan.

“No me dedico a eso. Ignoro todo”, agregó al ser cuestionado por su supuesta implicación.

Las autoridades judiciales informaron que el Ministerio Público presenta una amplia carga probatoria documental y pericial dentro del proceso, incluyendo análisis de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.

Se espera que en las próximas horas se conozca la resolución de la audiencia inicial, donde el juez determinará si los imputados continuarán en detención judicial o enfrentarán el proceso en libertad.