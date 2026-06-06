Exdiputado Hugo Romero permanecerá en el presidio de El Progreso

SAN PEDRO SULA

El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en las últimas horas la medida cautelar de detención judicial contra varios acusados, entre ellos el exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla. Junto al excongresista también fueron señalados Nelson Francisco Melgar, Andrés Adolfo Ramos Navis y Emeterio Carbajal Gómez, a quienes se les atribuyen los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes y de los "derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras".

El Poder Judicial indicó que en la audiencia de declaración de imputado, a tres de los procesados se les impuso además la misma medida cautelar por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Miguel Ángel Villeda Recinos. Las autoridades judiciales determinaron que los cuatro acusados deberán permanecer bajo detención judicial mientras continúa el proceso penal en su contra.

Como parte de la resolución, se estableció que los imputados cumplirán la medida cautelar en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras avanzan las diligencias investigativas del caso. El tribunal también programó la audiencia inicial para las 09:00 de la mañana del miércoles 10 de junio, instancia en la que el Ministerio Público presentará los elementos de prueba correspondientes.

"Soy inocente", asegura el exdiputado

Previo a ser presentado en audiencia junto al resto de acusados, el excongresista dio declaraciones a medios de comunicación sobre las acusaciones que le imputa el Ministerio Público.