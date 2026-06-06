Hijo del exdiputado Víctor Hugo Romero fue secuestrado en 2014

La reciente captura del exdiputado suplente del partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, hizo recordar el secuestro de su hijo, Víctor Hugo Romero Espinoza, ocurrido en 2014.
El joven, quien entonces tenía 17 años, cursaba el segundo año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) cuando fue privado de libertad por un grupo de hombres armados en el departamento de Copán.
De acuerdo con el relato de sus familiares, el hecho ocurrió en mayo de 2014 mientras el estudiante permanecía en una finca cafetalera propiedad de su padre, ubicada en el municipio de San Pedro, Copán.
Según la versión brindada en aquel momento, varios individuos llegaron al lugar fuertemente armados y se llevaron al joven por la fuerza, sin que quienes se encontraban en la propiedad pudieran impedirlo.
Pocas horas después del secuestro, los responsables comenzaron a comunicarse con la familia para exigir importantes sumas de dinero a cambio de la liberación del estudiante de Medicina. Luz Dariela Espinoza, madre del joven y actual vicealcaldesa de Cucuyagua, reveló años después que la familia accedió a realizar dos pagos exigidos por los secuestradores con la esperanza de recuperar con vida a su hijo.
“Pagamos dos rescates y luego perdimos comunicación con los secuestradores, pero mi corazón guarda la esperanza de que esté con vida en algún lugar”, manifestó la esposa del excongresista en declaraciones relacionadas con el caso.
Durante los primeros meses posteriores al secuestro, los familiares recibieron fotografías y videos enviados por los captores como prueba de que el joven seguía con vida. Incluso, según relataron, se les permitió formular preguntas personales para verificar la identidad del estudiante.
Sin embargo, después de concretarse un segundo pago millonario, toda comunicación cesó de manera repentina. Desde entonces, la familia no volvió a recibir información sobre el paradero de Víctor Hugo Romero Espinoza ni tuvo nuevos contactos con los secuestradores.
La Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional desarrolló diversas diligencias investigativas en torno al caso y manejó varias líneas de investigación. Una de las hipótesis apuntaba a que el hijo del exdiputado pudo haber sido trasladado hacia territorio guatemalteco, aunque dicha versión nunca fue confirmada oficialmente.
El caso volvió a cobrar relevancia tras la detención del excongresista Romero Chinchilla, quien enfrenta acusaciones por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en hechos registrados en 2018.
De acuerdo con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, una de las principales líneas investigativas establece que el crimen por el cual fue detenido el excongresista podría estar relacionado con una presunta represalia derivada del secuestro de su hijo.
“De acuerdo a las investigaciones preliminares de los fiscales, el diputado considera que una de las personas que tiene la tentativa de homicidio estaría implicada en el secuestro del hijo”, explicó Mora al referirse a las pesquisas desarrolladas por el ente acusador.
Las autoridades señalan que Romero Chinchilla fue capturado junto a otras personas por su supuesta participación en el asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y en una tentativa de homicidio contra otro ciudadano.
Según el Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron el 17 de noviembre de 2018 durante una reunión social donde se celebraba un cumpleaños.
El expediente establece que varios individuos llegaron al lugar para exigir la devolución de unas armas de fuego que presuntamente habían sido entregadas con el propósito de ejecutar otro crimen.
Posteriormente, la víctima habría sido trasladada al sector conocido como El Portillo o El Puente, donde se produjo el asesinato.
Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado oculto entre la maleza en una zona de difícil acceso.
El excongresista Víctor Hugo Romero se desempeñó como diputado suplente durante el período 2022-2026, en representación de la congresista suspendida Isis Cuellar, también del partido Libertad y Refundación. También participó como precandidato a diputado propietario en las elecciones primarias de marzo de 2025, aunque no logró ser electo para las elecciones generales de noviembre de ese mismo año.