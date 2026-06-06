Hijo del exdiputado Víctor Hugo Romero fue secuestrado en 2014

Pocas horas después del secuestro, los responsables comenzaron a comunicarse con la familia para exigir importantes sumas de dinero a cambio de la liberación del estudiante de Medicina. Luz Dariela Espinoza, madre del joven y actual vicealcaldesa de Cucuyagua, reveló años después que la familia accedió a realizar dos pagos exigidos por los secuestradores con la esperanza de recuperar con vida a su hijo.