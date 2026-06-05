Un cumpleaños y armas: Los detalles detrás de la captura del exdiputado suplente de Libre

Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron la captura del exdiputado suplente de Libre, Víctor Hugo Romero Chinchilla, y tres personas más, vinculados al asesinato de un joven; el hecho ocurrió en 2018.
Las autoridades ejecutaron tres allanamientos simultáneos en distintos barrios de los departamentos de Ocotepeque y Copán. Junto al exdiputado suplente fueron capturados Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Andrés Adolfo Ramos Navis.
A todos se les supone responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes, y de asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada contra un testigo protegido. Fotografía de los allanamientos.
En el caso de Emeterio Carbajal, de acuerdo con el Ministerio Público, "utilizó su propio vehículo como venganza porque la víctima había sido contratada para asesinar a otro ciudadano, crimen que no concretó". Fotografía de los allanamientos.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se originaron el 17 de noviembre de 2018, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando la víctima celebraba el cumpleaños de un amigo. Fotografía tomada de Noticias Dulce Nombre Copan- Honduras.
Según el expediente, tres sujetos (uno de ellos ya fallecido) llegaron a buscar a Chacón para que les devolviera unas armas de fuego, las cuales le habían sido entregadas por Romero para asesinar a un ciudadano por problemas personales. Fotografía de los allanamientos.
Luego de regresar el armamento, los sospechosos trasladaron a la víctima hacia el sector conocido como «El Portillo» o «El Puente». Tras cuatro días de intensa búsqueda, el cuerpo sin vida de esta persona fue hallado oculto entre la maleza en una zona completamente intransitable.
Otro de los capturados durante uno de los allanamientos, los cuales continúan en desarrollo en la zona occidental, por lo que se espera que las autoridades del Ministerio Público proporcionen más detalles en las próximas horas.