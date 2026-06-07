Expediente revela reuniones de Ramón Sabillón con exdiputado capturado

Tegucigalpa, Honduras

Mientras la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) lo investigaba, el entonces diputado de Libre, Víctor Hugo Romero Chinchilla, tuvo reuniones privadas con María Enriqueta Tejada, subdirectora de Fiscales, y Ramón Antonio Sabillón, ministro de Seguridad en ese momento. Según un acta oficial, les habría solicitado protección, asesoría y apoyo frente a las pesquisas en su contra. La información consta en un expediente de la propia ATIC, al que tuvo acceso LA PRENSA, y adquiere relevancia luego de que el Ministerio Público ordenara la captura del excongresista por su presunta participación en el asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y la tentativa de asesinato de otro ciudadano.

Romero Chinchilla, que permanece en prisión tras que un juez le dictara detención judicial por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, fue capturado el viernes durante allanamientos realizados en Copán y Ocotepeque. Según las primeras investigaciones, estos hechos podrían estar vinculados al secuestro de un hijo del excongresista, de quien no se sabe nada desde 2014. El documento de la Atic, elaborado el 15 de abril de 2022 por los agentes investigadores Darío Salinas y Javier Espinal, recoge información proporcionada por una fuente humana que entregó fotografías y detalles de los encuentros entre Romero Chinchilla, Tejada y Sabillón en una propiedad del exdiputado ubicada en Cucuyagua, Copán. Según la fuente citada por la Atic, Romero Chinchilla, quien era diputado suplente de Isis Cuéllas, manifestó a ambos funcionarios que estaba siendo investigado por la Agencia por varias muertes y les solicitó respaldo para enfrentar esas pesquisas. El acta señala que el exdiputado buscaba "protección y asesoría" y que, de acuerdo con la misma fuente, habría recibido una respuesta favorable. Asimismo, la diligencia investigativa consigna que Tejada y Sabillón le habrían manifestado que podía contar con su colaboración.

Fotografías incorporadas al expediente

Parte de la evidencia fue difundida por el propio Romero Chinchilla en sus estados de WhatsApp, según consta en la investigación. En una de las publicaciones escribió: "Con el primo y el ministro y la subdirectora de fiscales a nivel nacional, María Tejada".

En otra imagen, donde aparecen María Tejada y Ramón Sabillón en su propiedad, publicó: "Gracias por su visita, general Sabillón y abogada María Tejada. Sabillón, el mero toro lo atenderé como se merece". En una tercera fotografía junto al entonces ministro de Seguridad escribió: "Gracias mi hermano, por tenerme esa confianza". De acuerdo con el expediente, las imágenes evidencian una relación cercana entre los involucrados mientras Romero Chinchilla figuraba en investigaciones relacionadas con delitos contra la vida. La Atic también incorporó una fotografía en la que, según la fuente humana, María Tejada y Ramón Sabillón habrían llegado en helicóptero al rancho del exdiputado en Cucuyagua.

Oficio de la Subdirección de Fiscales

Las interrogantes sobre la relación entre la subdirectora de fiscales y el caso no se limitan a las fotografías y reuniones documentadas por la Atic Documentos obtenidos por LA PRENSA revelan que el 22 de enero de 2024, María Enriqueta Tejada Pineda, subdirectora nacional de Fiscales, emitió el Oficio DG-141-2024 dirigido a Juan Heriberto Martínez, subdirector general de Fiscalía Noroccidental y Litoral Atlántico, mediante el cual solicitó de manera expresa el expediente relacionado con el denominado Caso Ocotepeque II.

El oficio establece: "Reciba un atento y cordial saludo, deseando éxitos en sus labores; por este medio se le solicita remita el expediente denominado Caso Ocotepeque II Denuncia 12-2020 y denuncia 05-2022, con todos los antecedentes, el proyecto de requerimiento fiscal contra Nelson Francisco Melgar y otros". La comunicación añade: "Lo anterior con el objetivo de que el proyecto de requerimiento sea analizado y revisado previo a su presentación ante los órganos jurisdiccionales". En el documento no se menciona expresamente el nombre de Romero Chinchilla, aunque sí aparecen los nombres de otros investigados en el caso.

La existencia de este oficio plantea interrogantes sobre el alcance de la participación institucional de la Subdirección de Fiscales en una investigación que posteriormente derivó en requerimientos fiscales y órdenes de captura por asesinato y tentativa de asesinato. No obstante, el documento, por sí solo, no establece irregularidades ni determina responsabilidad alguna de los funcionarios involucrados.

Captura y acusaciones

Tres años después de la diligencia en la que quedaron documentados los encuentros con altos funcionarios del Estado, el Ministerio Público ejecutó la captura de Romero Chinchilla. La Fiscalía sostiene que el exdiputado habría participado en la planificación y coordinación del asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes, ocurrido en noviembre de 2018. Según las investigaciones, Romero Chinchilla habría proporcionado armas utilizadas en la trama criminal y coordinado acciones que culminaron con la muerte de la víctima. La acusación también involucra a Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Adolfo Ramos Navis.