Capturan a exdiputado suplente de Libre en Copán por presunto asesinato

Copán

En las últimas horas, mediante allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró la captura de cuatro personas en diferentes regiones del departamento de Copán, en la zona occidental de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, el Ministerio Público emitió las respectivas órdenes de captura y de allanamiento, las cuales se ejecutaron de manera simultánea en los municipios de Sensenti, Cucuyagua y San Pedro.

Los sospechosos capturados durante los operativos fueron identificados como Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar, Josué Baltazar Aranda Chinchilla y Víctor Hugo Romero Chinchilla. A los detenidos se les vincula con los delitos de asesinato y tentativa de homicidio.

Víctor Hugo Romero Chinchilla se desempeñó como diputado suplente por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Yuri Mora, portavoz del MP, expuso en el canal HCH que un hijo de Romero fue secuestrado y que los delitos que se le imputan estarían relacionados con el caso de su vástago.

Los allanamientos y operativos continúan en desarrollo en la zona occidental, por lo que se espera que las autoridades del Ministerio Público proporcionen más detalles en las próximas horas.