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Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en Villanueva, Cortés

Los jóvenes, aún no identificados, salían de una gasolinera cuando impactaron contra un vehículo de carga pesado

Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en Villanueva, Cortés

El suceso ocurrió este viernes en horas de la madrugada. Imagen referencial de archivo.
Villanueva, Cortés​​​​​​

Dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en Villanueva, Cortés.

Hasta el momento, las víctimas que se transportaban en una motocicleta no han sido identificadas.

De acuerdo con informes preliminares, los jóvenes salían de una gasolinera cuando, al no percatarse de que otro vehículo transitaba por la zona, impactaron de forma violenta contra la parte trasera del vehículo de carga, provocándoles la muerte instantánea.

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Testigos del hecho relataron que el trágico suceso se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Al lugar se trasladaron autoridades de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento e identificación de los cadáveres.


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Redacción La Prensa
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