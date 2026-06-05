Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés​​​​​​

Dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en Villanueva, Cortés.

Hasta el momento, las víctimas que se transportaban en una motocicleta no han sido identificadas.

De acuerdo con informes preliminares, los jóvenes salían de una gasolinera cuando, al no percatarse de que otro vehículo transitaba por la zona, impactaron de forma violenta contra la parte trasera del vehículo de carga, provocándoles la muerte instantánea.