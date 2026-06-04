En libertad se defenderán los ocho implicados por el caso del BCH y exfiscal Francia Medina

Tegucigalpa, Honduras

Los imputados fueron presentados este jueves ante los tribunales competentes, donde se les dictaron medidas distintas a la prisión preventiva mientras avanza la investigación y no podrán salir del país.

Ocho exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) continuarán su proceso judicial en libertad tras ser acusados por el Ministerio Público por su supuesta participación en el delito de malversación imprudente, relacionado con el desfalco de 88.6 millones de lempiras en un caso vinculado a la exfiscal Francia Medina, conocida como la “Barbie Fiscal”.

De acuerdo con las autoridades, los acusados formaban parte de la sucursal del BCH en San Pedro Sula y habrían tenido participación en irregularidades que facilitaron la pérdida millonaria de fondos estatales.

Entre los procesados figuran Virgilio Antonio Villalobo Ávila, Luis Arturo Avilés, Edgardo Antonio Álvarez, Horacio Armando Lainez y Marco Tulio Martínez, mientras que otros implicados también fueron requeridos por las autoridades judiciales.

Asimismo, el Ministerio Público confirmó que existe una orden de captura pendiente contra Arlen Fernando Cerrato, además de otras personas señaladas en el expediente que continúan prófugas de la justicia.

El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Barahona, informó que agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron varias acciones simultáneas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, como parte de una operación que incluyó entre ocho y once órdenes de captura contra personas presuntamente involucradas en el caso.

Las autoridades indicaron que el proceso continuará en las próximas etapas judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes de cada uno de los acusados.

La Audiencia Inicial, quedó programada para las 09:30 de la mañana del jueves 18 de junio.