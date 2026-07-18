Mundial 2026, final, España vs Argentina, hora, transmisión y show de medio tiempo

Nueva York, Estados Unidos.

El mundo del fútbol se prepara para vivir este domingo 19 de julio con la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, dos selecciones que llegan al partido definitivo con la ilusión de levantar la Copa del Mundo y escribir una nueva página dorada en su historia. Será un duelo de estilos, generaciones y figuras: por un lado, la experiencia de una Argentina que busca confirmar su dominio internacional; por el otro, una España que apuesta por una nueva era liderada por jóvenes talentos que sueñan con conquistar el planeta.

La selección argentina afronta esta final con una motivación especial: buscar el bicampeonato mundial después de haber conquistado el título en Qatar 2022. La Albiceleste quiere repetir la hazaña que solamente algunas selecciones han logrado en la historia y volver a celebrar una Copa del Mundo con una generación que se convirtió en símbolo del fútbol argentino. El gran protagonista de esta historia vuelve a ser Lionel Messi, quien afronta posiblemente su último Mundial y una de las últimas oportunidades de volver a disputar un partido de esta magnitud con la camiseta argentina. El capitán argentino, que levantó la Copa en Qatar después de una carrera llena de éxitos y desafíos, busca cerrar su historia mundialista con otro momento inolvidable. A sus 39 años, Messi está ante un escenario que podría marcar el último capítulo de su legendaria relación con los Mundiales. La presión y la emoción estarán sobre los hombros de Messi, pero Argentina no depende solamente de su máxima figura. Jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y una generación que aprendió a competir en los partidos más importantes intentarán acompañar al capitán en una nueva batalla por la gloria. Del otro lado aparece España, una selección que representa el cambio generacional del fútbol mundial y que llega a la final con una de las figuras más esperadas del torneo: Lamine Yamal. El joven talento español buscará conquistar su primera Copa del Mundo y convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en levantar el trofeo más importante del fútbol internacional. Yamal llega como el rostro de una nueva España que combina juventud, velocidad, talento y una filosofía de juego reconocida mundialmente. El futbolista español sabe que tiene ante sí una oportunidad única: disputar una final del Mundial a una edad en la que muchos jugadores apenas comienzan a soñar con este tipo de escenarios.

El enfrentamiento entre Messi y Yamal representa mucho más que un duelo entre dos estrellas. Es un choque entre dos épocas: la última gran batalla mundialista del considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y la aparición de una nueva generación que quiere tomar el control del fútbol mundial.

El show musical

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo entre Argentina y España. También marcará un antes y un después en la historia del torneo, ya que por primera vez la FIFA realizará un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, reuniendo a destacados artistas internacionales en un evento que promete captar la atención de millones de espectadores. La FIFA confirmó que el histórico show contará con la participación de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay junto al coro PS22 y el director de orquesta Gustavo Dudamel, quienes protagonizarán un espectáculo sin precedentes en una final de la Copa del Mundo. La dirección creativa estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien trabajó junto a la FIFA y la organización Global Citizen para preparar una puesta en escena que buscará convertir el entretiempo en uno de los momentos más recordados del torneo. La música no será el único atractivo de la final. Antes del inicio del partido también se realizará una ceremonia de clausura con la participación de artistas e invitados especiales, la que comenzará cerca de 90 minutos antes del pitazo inicial y dará paso al esperado encuentro entre Argentina y España.

Además del componente artístico, el espectáculo tendrá un fin solidario, ya que apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa destinada a recaudar recursos para proyectos de educación infantil en distintas partes del mundo. Con este innovador formato, la final del Mundial 2026 buscará ofrecer una experiencia inédita para los fanáticos del fútbol, combinando deporte, música y entretenimiento en un evento que promete marcar un precedente para las próximas ediciones de la Copa del Mundo. El espectáculo de medio tiempo está previsto para la 1:45 p. m. (hora de Honduras y México), justo después de los primeros 45 minutos de juego.

Donald Trump será protagonista

La ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 tendrá un momento especial con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien será el encargado de entregar la Copa del Mundo al campeón del torneo. El mandatario formará parte del protocolo oficial tras el último partido, en una escena que reunirá a los protagonistas de la gran final, autoridades internacionales y millones de aficionados que seguirán el cierre de la máxima fiesta del fútbol. La entrega del trofeo marcará el instante definitivo en el que una selección levantará el título mundial y quedará inmortalizada en la historia del deporte.

Transmisión en Honduras

La final del Mundial 2026 en Honduras se podrá ver por la señal de Canal 5, Tigo Sports y FOX. Además, puedes seguirlo vía online por la web de Diario LA PRENSA.

Horarios en el resto del mundo de la final del Mundial 2026