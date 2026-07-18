Mhoni Vidente con alarmante predicción para la final del Mundial 2026: "Será un problema terrible"

Mhoni aseguró que la convivencia entre ambas artistas no sería la mejor. "Aquí el problema no es Shakira, el problema es Madonna porque ella tiene 66 años y cumplirá los 67 en el mes de agosto. Madonna es del signo Leo y Shakira es Acuario", manifestó, atribuyendo las supuestas diferencias a la personalidad y compatibilidad de los signos zodiacales.