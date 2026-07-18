Tabla goleadores Mundial 2026: Mbappé supera a Messi y Bellingham sorprende en la Bota de Oro

Así está actualmente la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Kylian Mbappé que supera a Leo Messi y Jude Bellingham sorprende en la Bota de Oro.
22. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El jugador luso fue eliminado en octavos de final y registró 3 anotaciones durante la presente Copa del Mundo.
21. Elijah Just (Nueva Zelanda) — El jugador y su país no pasaron de la fase de grupos, pero dejó 3 anotaciones,
20. Raúl Jiménez (México) — El delantero mexicano tuvo una gran participación hasta octavos de final y cerró con 3 anotaciones.
19. Ismael Saibari (Marruecos) — El jugador africano no estuvo por lesión en octavos de final y cerró su participación con 3 anotaciones.
18. Folarin Balogun (Estados Unidos) — El jugador norteamericano se fue sin goles en octavos de final y registró 3 anotaciones en el Mundial 2026.
17. Jonathan David (Canadá) — También fue eliminado en octavos de final y culminó con 3 goles durante la presente Copa del Mundo.
16. Romelu Lukaku (Bélgica) — El delantero también registró 3 anotaciones durante el Mundial 2026.
15. Charles De Ketelaere (Bélgica) — Marcó en la recta final de su presencia en el Mundial 2026 y finalizó con 3 dianas en el torneo.
14. Matheus Cunha (Brasil) -- El delantero de la Canarinha se despidió en octavos de final con 3 goles.
13. Kai Havertz (Alemania) -- Su selección quedó fuera en dieciseisavos ante Paraguay y solo pudo marcar 3 goles.
12. Deniz Undav (Alemania) -- Fue otro de los goleadores de su selección y dijo adiós al torneo con 3 tantos.
11. Bukayo Saka (Inglaterra) -- El delantero inglés sumó sus primeros goles en el Mundial 2026 tras lucirse con un hat-trick en el partido por el tercer lugar que ganaron (4-6) a Francia. ¡Se llevó el balón del juego!
10. Ismaïla Sarr (Senegal) -- El jugador africano dijo adiós al Mundial en dieciseisavos ante Bélgica y cerró con 4 goles.
9. Julián Quiñones (México) -- El delantero azteca fue una de las sorpresas en la tabla de goleadores y se despidió en octavos de final ante Inglaterra. Registró 4 tantos.
8. Vinicius Júnior (Brasil) -- El jugador del Real Madrid firmó 4 anotaciones hasta los octavos de final del Mundial 2026.
7. Mikel Oyarzábal (España) -- Anotó el martes desde el punto penal ante Francia en las semifinales y escaló en la pelea por la Bota de Oro tras alcanzar 5 tantos. Jugará la final contra Argentina.
6. Harry Kane (Inglaterra) -- El atacante inglés sumó 6 goles en el Mundial 2026. No jugó en el último partido por el tercer lugar ante Francia.
5. Ousmane Dembélé (Francia) -- El delantero francés anotó un golazo en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 contra Inglaterra y cerró con 6 goles en la tabla de goleadores por la Bota de Oro. Hizo dos asistencias en el torneo.
4. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero noruego se fue del Mundial 2026 con 7 goles en su cuenta y cero asistencias.
3. Jude Bellingham (Inglaterra) -- El mediocampista inglés se ubicó tercero en la Bota de Oro al llegar a 7 goles en la tabla de goleadores con el golazo que hizo en el partido por el tercer lugar que le ganaron (4-6) a Francia. Además, registró una asistencia en el certamen.
2. Lionel Messi (Argentina) -- El astro argentino bajó al segundo lugar en la tabla de goleadores del Mundial 2026 con sus 8 goles, pero le queda jugar la final contra España. Leo tiene 4 asistencias.
1. Kylian Mbappé (Francia) -- El delantero francés cerró su participación en el Mundial 2026 con un doblete en el partido por el tercer lugar y llegó a 10 goles, superando por dos a Lionel Messi en la tabla de goleadores y ahora es el líder de la Bota de Oro. Además, tiene registró cuatro asistencias.