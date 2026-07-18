Sexy aficionada flechó a futbolista de Argentina en pleno Mundial 2026: ¿Quién es ella?

Mientras la Selección Argentina se alista para afrontar la final del Mundial 2026 contra España, una hermosa aficionada e influencer conquistó el corazón de uno de los futbolistas del equipo de Lionel Scaloni.
Se trata de Clara Cremaschi, -Clari Cremaschi se hace llamar en redes- influencer oriunda de San Martín, cuyo nombre empezó a sonar con fuerza luego de ser vista en Estados Unidos junto a uno de los jugadores de Argentina en plena Copa del Mundo 2026.
En las redes sociales empezó a sonar el rumor y ahora en los diarios argentinos aseguran que ha nacido un romance con la joven aficionada argentina que flechó a uno de los hombres de Scaloni.
En las últimas semanas fue vista siguiendo a la Selección Argentina en distintos estadios de Estados Unidos. Tras algunos partidos, también trascendieron imágenes en las que comparte momentos con el futbolista en cuestión.
Todo empezó a sonar cuando la influencer mendocina fue vista en el estadio de Kansas City con la camiseta del jugador y el apellido "López" en la espalda.
Poco después se conoció que la camiseta que usó Clari Cremaschi era la del delantero José Manuel 'Flaco' López, quien ha tenido un papel dentro del equipo de la Albiceleste.
'Flaco' López atraviesa un gran momento futbolístico. En el encuentro frente a Suiza fue protagonista al asistir a Julián Álvarez en uno de los goles que clasificó a la Selección Argentina a las semifinales del Mundial, mientras fuera de la cancha su vida personal también comenzó a despertar el interés de los fanáticos.
Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente una relación sentimental, las imágenes compartidas durante el Mundial y las interacciones en redes sociales alimentaron las especulaciones entre los seguidores de ambos.
Clara es hija del abogado mendocino Sebastián Cremaschi y alcanzó notoriedad en 2021 gracias a sus contenidos en TikTok e Instagram, donde reúne millones de seguidores.
En sus perfiles comparte publicaciones vinculadas a la moda, los viajes, el entrenamiento y el estilo de vida.
Con apenas 21 años, Cremaschi es una de las creadoras de contenido jóvenes con mayor alcance de la Argentina. Nacida en Mendoza, abrió su cuenta de TikTok en 2021 y desde entonces acumuló más de 2,5 millones de seguidores gracias a sus videos de bailes, desafíos, situaciones cotidianas y contenido vinculado a su vida personal.
Su estilo despertó tanto fanatismo como críticas, pero le alcanzó para consolidarse como una figura ineludible de la escena digital nacional. No es la primera vez que su nombre aparece ligado al terreno sentimental: en más de una oportunidad quedó vinculada a otros influencers por intercambios y coqueteos en redes.
José Manuel 'Flaco' López es delantero del Palmeiras de Brasil y fue uno de los últimos en meterse en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026.
El 'Flaco' López habría obsequiado su camiseta a Clari Cremaschi, quien antes del partido ante Suiza había contado que se encontraba en Kansas pero que no tenía entradas para ingresar al estadio, e incluso reveló que buscaba desesperadamente la manera de ver el encuentro.
Finalmente la joven lo consiguió, y de qué manera: durante el partido se mostró con la camiseta número 21, la misma que utiliza el Flaco López. El detalle no pasó inadvertido para los usuarios, que comenzaron a atar cabos de inmediato.
Clari Cremaschi también estuvo en la concentración de la Selección Argentina y se mostró grabando videos en sus redes sociales.