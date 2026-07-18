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Scaloni haría cambios: el potente 11 de Argentina para la final del Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán convertirse en la tercera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 10:30 -
  • Redacción web
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Argentina buscará el bicampeonato y Scaloni alista el mejor 11 para medirse a España. Fotos EFE y redes de Argentina.

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Emiliano Martínez: El guardián de Argentina. Seguridad, personalidad y atajadas decisivas para sostener el sueño mundialista, será titular.

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Lisandro Martínez: Solidez, agresividad y gran salida desde el fondo. Su liderazgo y seguridad defensiva han sido fundamentales en el camino de Argentina hacia la final.
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Cristian Romero: Un muro en la última línea. Firmeza, anticipación y liderazgo en cada compromiso, suma dos goles en el Mundial.

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Nahuel Molina: Intensidad y recorrido por la banda derecha, aportando equilibrio en defensa y proyección en ataque, sería titular pero no se descarta Gonzalo Montiel sea una de las sorpresas.
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Nicolás Tagliafico: Entrega incansable y solidez defensiva para cerrar el sector izquierdo con autoridad, sería nuevamente títular.

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Rodrigo De Paul: El corazón del mediocampo. Recuperación, despliegue y sacrificio al servicio del equipo. Sin embargo no fue titular en las semis, seguiría en el banco para la final.
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Alexis Mac Allister: Inteligencia táctica y precisión para conectar el mediocampo con el ataque. Será titular contra España.

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Enzo Fernández: Claridad para distribuir el balón y personalidad para asumir el protagonismo en los partidos importantes, será titular en la final.

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Leandro Paredes: Equilibrio, experiencia y buena salida de balón para darle orden al centro del campo, no inició el Mundial de titular pero se lo ganó desde la jornada 2 y desde ahí ya es inamobible.

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Messi, el mejor de Argentina tiene una nueva cita con la historia, buscará su segundo Mundial, es el máximo goleador de la albiceleste.

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Julián Álvarez: Incansable en la presión y letal en el área, un delantero que siempre aparece en los momentos clave. Saldrá de titular.

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Lautaro Martínez: Goles, movilidad y jerarquía para ser una amenaza constante frente al arco rival. Viene de anotar en los dos últimos partidos, pero es el mejor cambio, por lo que iniciaría desde la banca.

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Thiago Almada: Desequilibrio, velocidad y creatividad para cambiar el rumbo de un partido, todo indica que iniciará desde la banca en la final.

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Giuliano Simeone: Atrevimiento, intensidad y sacrificio, una de las revelaciones que ha aportado frescura al ataque. Fue tiular contra Inglaterra, podria ser sopresa en la final.
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Scaloni buscará ser el primer entrenador en coronarse bicampeón con la selección de Argentina en una Copa del Mundo.
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Argetina entrenó este día bajo la lluvia, pero horas despues tuvo que ser suspendido por mal clima, el campeón se reportó listo para revalidar el título.

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Argentina llega invicto a la final del Mundial, ha ganado 5 partidos y empatados dos y ha jugado también dos tiempos extras.

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