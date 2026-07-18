Condenan a 25 años a hombre que asesinó a Azsia Johnson cuando paseaba a su bebé

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto de la violencia doméstica y los riesgos que enfrentan muchas mujeres incluso después de poner fin a relaciones abusivas. La historia de Azsia Johnson se ha convertido en un símbolo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género y prevenir tragedias similares.