Condenan a 25 años a hombre que asesinó a Azsia Johnson cuando paseaba a su bebé

Un tribunal de Nueva York condenó a Isaac Argro, de 26 años, a una pena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua por el asesinato de su expareja, Azsia Johnson, de 20 años.
El crimen ocurrió el 29 de junio de 2022 en el Upper East Side de Manhattan, cuando la joven caminaba con su bebé de tres meses en un cochecito.
La sentencia fue dictada luego de que un jurado lo declarara culpable de homicidio y posesión ilegal de armas. Con esta resolución judicial, el caso entra en su etapa final tras varios años de proceso.
De acuerdo con la Fiscalía de Manhattan, Argro convenció a Johnson de reunirse con él bajo el argumento de entregarle artículos para la bebé que tenían en común.
Los investigadores sostienen que, una vez concretado el encuentro, el hombre se acercó a la joven y le disparó a corta distancia cerca de un parque infantil, en pleno día.
La víctima murió a consecuencia de las heridas, mientras que la bebé resultó ilesa físicamente. Sin embargo, el hecho dejó huérfanas a sus dos hijas y provocó una fuerte conmoción en la ciudad de Nueva York.
Según las autoridades, Johnson había abandonado una relación marcada por presuntos episodios de abuso físico, emocional y acoso. A pesar de ello, intentaba mantener una relación de crianza compartida por el bienestar de su hija.
La Fiscalía indicó que la joven había presentado denuncias previas y buscaba reconstruir su vida tras alejarse de la violencia que, según las investigaciones, sufría por parte de su expareja.
Después del ataque, Argro huyó del lugar, pero fue capturado dos días más tarde. El juicio se desarrolló años después del crimen y el jurado emitió un veredicto de culpabilidad tras pocas horas de deliberación.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, señaló que la muerte de Azsia Johnson truncó el futuro de una joven madre que intentaba salir adelante junto a sus hijos.
Familiares de la víctima manifestaron que la condena representa un paso hacia la justicia, aunque reconocen que ninguna sentencia podrá reparar la pérdida sufrida por sus seres queridos.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto de la violencia doméstica y los riesgos que enfrentan muchas mujeres incluso después de poner fin a relaciones abusivas. La historia de Azsia Johnson se ha convertido en un símbolo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género y prevenir tragedias similares.