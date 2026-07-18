Mundial 2026: Las atrevidas promesas de Marc Cucurella si España es campeón ante Argentina

Pocos aficionados conocen el origen real de la famosa cabellera de Cucurella. No se trata de un capricho personal ni de una moda inspirada en otros jugadores, sino de una decisión práctica de su madre, Patricia Saseta, cuando Marc era apenas un niño. En sus primeras experiencias en el fútbol alevín, la mamá optó por dejarle crecer el pelo para poder localizarlo mejor desde la grada en los partidos. Así, mientras otros padres se esforzaban en distinguir a sus hijos entre decenas de camisetas idénticas, ella lo tenía fácil: solo debía buscar a ese niño de melena rizada que corría de un lado a otro del campo.