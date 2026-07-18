Mundial 2026: Las atrevidas promesas de Marc Cucurella si España es campeón ante Argentina

Marc Cucurella es uno de los futbolistas del momento en el Mundial 2026 con España y se ha vuelto viral tras las atrevidas promesas que hizo si sale campeón en la final contra Argentina.
Marc Cucurella es un hombre de palabra y así lo demostró en 2024, cuando prometió que se teñiría el pelo de rojo si España ganaba la Eurocopa. Y la Roja se proclamó campeón europeo.
La silueta de Cucurella es imposible de confundir sobre un terreno de juego. Su melena rizada se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del fútbol español.
Ahora, a tan solo dos días de disputar la final del Mundial 2026 con la selección española y tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, el lateral vive el momento más intenso y mediático de su carrera.
A sus 27 años, Cucurella ha recorrido un largo camino desde su debut en la cantera del Espanyol hasta llegar a la élite internacional. Su aspecto lo distingue entre quienes optan por peinados o tintes llamativos asociados a los peinados de los futbolistas, pero detrás de ese look hay una historia personal menos conocida y profundamente ligada a su familia.
El nuevo lateral del Real Madrid no solo afronta un cambio deportivo crucial, sino que también prepara una mudanza junto a su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos. Todo en pleno torbellino emocional y profesional que supone pasar de la Premier League al club más laureado de España y, al mismo tiempo, disputar una final de Copa del Mundo como titular indiscutible. Pero, mientras los focos se centran en sus habilidades defensivas y su proyección ofensiva, la verdadera raíz de su estilo está en los recuerdos de su niñez y en la influencia de su madre.
Pocos aficionados conocen el origen real de la famosa cabellera de Cucurella. No se trata de un capricho personal ni de una moda inspirada en otros jugadores, sino de una decisión práctica de su madre, Patricia Saseta, cuando Marc era apenas un niño. En sus primeras experiencias en el fútbol alevín, la mamá optó por dejarle crecer el pelo para poder localizarlo mejor desde la grada en los partidos. Así, mientras otros padres se esforzaban en distinguir a sus hijos entre decenas de camisetas idénticas, ella lo tenía fácil: solo debía buscar a ese niño de melena rizada que corría de un lado a otro del campo.
Con el paso de los años, ese gesto materno se transformó en una seña de identidad que Marc ha sabido mantener y cuidar. Él mismo reconoce que invierte tiempo y atención en el cuidado de su cabello, que no solo lo hace reconocible para su familia, sino también para entrenadores, compañeros y aficionados allí donde juega. La melena, lejos de ser una simple cuestión estética, simboliza el vínculo con sus raíces y la importancia de su entorno familiar.
Aunque Cucurella suele ser reservado al hablar de su infancia, no duda en definirla como “feliz” y en señalar que, desde entonces, su pelo largo fue una constante tanto en los campos de barrio como en los grandes estadios. Ese rasgo lo ha acompañado desde la cantera del Espanyol, donde ingresó con solo ocho años, hasta su salto a La Masía del Barcelona a los 14.
Más allá de su imagen deportiva, la estabilidad personal ha sido una constante en la vida de Marc Cucurella. Desde 2018 comparte su día a día con Claudia Rodríguez, diseñadora de moda y bailarina de ballet, con quien ha formado una familia numerosa. Juntos tienen tres hijos, Mateo, Río y Bella, y aunque no se han casado, ambos mantienen abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro. El apoyo de su mujer ha sido fundamental en los constantes cambios de equipos y ciudades que ha experimentado el futbolista en los últimos años.
Un canto que hace referencia al tres de España, que fue muy popular en la Eurocopa, volvió a sumar protagonismo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: "Cucu-Cucurella se come una paella. Cucu-Cucurella se bebe una Estrella. ¡Haaland tiembla, que viene Cucurella! ¡Haaland, tiembla, toma una galleta!".
Este domingo, Cucurella afrontará uno de los desafíos más grandes de su carrera al disputar su primera final del mundo. En caso de ganar, el jugador hizo dos promesas que recorren internet.
El pasado 12 de junio, un día después de que comenzara la competición, Cucurella, uno de los jugadores más carismáticos de La Roja, prometió ante los micrófonos de la Cadena Cope —donde en su día también se comprometió a teñirse el pelo de rojo—, que si la selección de España gana el Mundial se hará un nuevo tatuaje relacionado con el equipo.
“Si gano el Mundial, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente para decirle que me retiro de la selección. Creo que con la Eurocopa y un Mundial, no se puede pedir nada más”, afirmó a Movistar Plus durante un documental realizado en 2025.
La segunda promesa fue la más insólita. Cuando fue consultado sobre qué haría en caso de levantar su primera Copa Mundial de la FIFA. "Me podría hacer un tatuaje, pequeñito", comenzó indicando.
Al ser preguntado sobre qué se tatuaría, indicó: "Luis de la Fuente, la cara", dijo, en honor al director técnico.
En este sentido, el defensor comentó de manera risueña: "Creo que es un buen recuerdo. No me he pensado dónde, pero creo que está bien". Finalmente, cerró: "Yo lo firmo, firmo el tatuaje. Después tenemos que ver dónde".
El lateral izquierdo, de 27 años, se ha consolidado como una pieza clave dentro de la formación española gracias a su intensidad, su capacidad para proyectarse en ataque y su despliegue físico.
Marc Cucurella cumplirá 28 años el próximo 22 de julio. A pesar de haber quedado fuera del radar del seleccionado español durante el Mundial de Qatar 2022, conquistó la Eurocopa dos años después, y el Mundial de Clubes con el Chelsea en 2025. Desde su debut en la Selección, acumula 31 partidos, un gol y cinco asistencias.