Lamine Yamal marca su primer gol en un Mundial: Así fue la anotación

Atlanta, Estados Unidos.

El extremo del FC Barcelona fue titular por primera vez en el torneo, después de haber comenzado en el banquillo en el debut ante Cabo Verde, un partido que terminó sin goles y dejó muchas dudas en el rendimiento ofensivo de La Roja. Ante la necesidad de cambiar la dinámica, el seleccionador apostó por su juventud, desborde y capacidad de desequilibrio desde el inicio.

El joven talento de la selección española, Lamine Yamal , vivió este domingo 21 de junio uno de los momentos más importantes de su corta carrera al anotar su primer gol en una Copa del Mundo durante el duelo entre España y Arabia Saudita por la fase de grupos del Mundial 2026.

El gol llegó muy temprano, apenas al minuto 10 del primer tiempo. La jugada nació de un remate de Mikel Oyarzábal dentro del área, que generó una acción confusa en la defensa rival. En medio del rebote, Yamal reaccionó más rápido que todos, se lanzó al césped y empujó el balón al fondo de la red, desatando la celebración española en el estadio.

Más allá de la anotación, el tanto tiene un valor simbólico importante: representa el estreno goleador de una de las grandes promesas del fútbol mundial en la máxima cita internacional. Con apenas 16 años, Yamal ya empieza a responder a la confianza del cuerpo técnico en un partido donde España estaba obligada a ganar tras su flojo debut.

El ambiente en el banquillo español reflejó alivio, ya que el equipo necesitaba una reacción inmediata para no complicar su camino en el Grupo H. La irrupción del joven atacante no solo abrió el marcador, sino que también dio mayor tranquilidad a un conjunto que había sido criticado por su falta de eficacia en el estreno.