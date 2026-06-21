España vs Arabia Saudita, EN VIVO, Mundial 2026: Hora y transmisión

Atlanta, Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente está obligado a ganar después de protagonizar una de las mayores decepciones de la primera fecha. España no pasó del empate 0-0 frente a Cabo Verde, una selección que en el papel era considerada la más débil del grupo. La falta de contundencia ofensiva y la escasa creatividad generaron fuertes críticas hacia una selección que llegó al torneo como una de las favoritas.

La selección de España afronta este domingo 21 de junio uno de los partidos más importantes de su fase de grupos en el Mundial 2026 cuando se mida a Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H . El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos , con la presión completamente del lado español.

La situación en el Grupo H se encuentra completamente abierta. España suma un punto tras igualar con Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita también llega con una unidad luego de rescatar un empate 1-1 ante Uruguay. Un nuevo tropiezo español podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar con tranquilidad a la siguiente ronda antes de enfrentar a Uruguay en la última jornada.

Por su parte, Arabia Saudita afronta el compromiso con confianza tras su buena presentación ante los uruguayos. Los asiáticos demostraron orden defensivo y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía, por lo que intentarán aprovechar la presión que pesa sobre los europeos.

España y Arabia Saudita se han enfrentado tres veces en la historia y el balance favorece claramente a los españoles, que han ganado todos los duelos previos. Sin embargo, el momento actual obliga a La Roja a demostrar en la cancha la superioridad que reflejan los antecedentes.

Lamine Yamal será una de las grandes novedades en el once inicial de España para enfrentar a Arabia Saudita. El joven extremo del FC Barcelona tendrá su primera titularidad en el Mundial 2026 después de haber comenzado en el banquillo durante el decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde en el debut. Tras las dificultades ofensivas mostradas por La Roja en aquel encuentro, el seleccionador apuesta ahora por el talento, desequilibrio y velocidad de Yamal para intentar conseguir una victoria que se ha vuelto indispensable en las aspiraciones españolas dentro del Grupo H.