Bélgica vs Irán EN VIVO hoy, hora y ver transmisión Mundial 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.

La Selección de Irán afronta este domingo el que a priori se perfila como su partido más complicado hasta ahora en el Mundial 2026 frente a Bélgica en la segunda jornada del Grupo, aunque con el telón de fondo por las restricciones impuestas por Washington al Team Melli.

El encuentro en el SoFi Stadium de Los Ángeles, se produce en medio de la queja interpuesta a la FIFA por parte de la Federación iraní de Fútbol (FFI) por las dificultades para desplazar la delegación a Estados Unidos para jugar sus partidos.

El gobierno estadounidense rechazó la petición de entrada al Equip Nacional para aterrizar en California dos días antes de lo previsto y preparar su encuentro, previsto a las 1.00 PM, de Honduras.

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei deberá aterrizar este sábado en suelo estadounidense y dispondrá de menos de 24 horas para entrenar en las instalaciones de Los Angeles Galaxy, en la ciudad de Carson, antes de encarar el compromiso.

Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas han manifestado su profunda frustración ante estas medidas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que la falta de tiempo para aclimatarse y la imposibilidad de realizar sesiones de recuperación adecuadas merman el rendimiento y bienestar físico del plantel en pleno Mundial.