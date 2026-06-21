Tabla de posiciones Mundial 2026 tras la goleada de España: Uruguay contra las cuerdas

La Selección de España reaccionó este domingo con una goleada incontestable 4-0 contra Arabia Saudita para sumar su primera victoria en el Mundial 2026 y colocarse en la cima de la tabla de posiciones del Grupo H.

Dos goles de Mikel Oyarzabal, uno de Lamine Yamal y otro en propia puerta de Hassan Tambakti tras disparo de Marc Cucurella, tres de ellos en los primeros 24 minutos del duelo en Atlanta, firmaron el triunfo de la Roja que demostró al mundo su ofensiva.

España suma cuatro puntos en dos partidos en este torneo, a la espera del partido entre Uruguay y Cabo Verde (4.00 PM, hora de Honduras). Los uruguayos están segundos con un punto, lo mismo que tienen los árabes y los caboverdianos.

La Roja encamina su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares.

La selección española cerrará su participación en la fase de grupos el próximo viernes 26 de junio contra Uruguay y en el otro duelo jugarán Arabia Saudita y Cabo Verde.