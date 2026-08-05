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Así fue la trágica muerte de la joven hispana Nicole Urbina en Seattle

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado evidencia que apunte a la participación de terceros o a la comisión de un delito relacionado con el caso

Así fue la trágica muerte de la joven hispana Nicole Urbina en Seattle

Las investigaciones realizadas por las autoridades no encontraron indicios de un hecho criminal, por lo que se determinó que la muerte de Nicole Urbina fue accidental.

Kevin Menjivar
Estados Unidos

La Oficina del Médico Forense del Condado de King confirmó la muerte de Dayanara Nicole Urbina Ruiz, de 21 años, quien falleció el pasado 30 de julio de 2026 tras sufrir una caída accidental desde un edificio ubicado junto al sendero Burke-Gilman Trail, en Seattle, estado de Washington.

De acuerdo con el informe forense, la joven murió a consecuencia de múltiples lesiones contundentes provocadas por la caída.

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Las autoridades determinaron que el fallecimiento fue un accidente, luego de establecer que Dayanara Nicole Urbina Ruiz cayó accidentalmente desde una ventana abierta del edificio.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Burke-Gilman Trail, un sendero de aproximadamente 20 millas de longitud utilizado con frecuencia por peatones, corredores y ciclistas en la ciudad de Seattle.

Las investigaciones realizadas por las autoridades no encontraron indicios de un hecho criminal relacionado con el caso, por lo que la muerte fue clasificada como accidental.

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Tras conocerse el fallecimiento, integrantes del capítulo de UCLA de la hermandad Phi Lambda Rho Sorority, Inc. expresaron sus condolencias mediante publicaciones en redes sociales.

En los mensajes, sus compañeros la recordaron como una joven generosa, alegre y dispuesta a brindar apoyo a quienes la rodeaban.

Familiares, amigos y personas cercanas también manifestaron su pesar por la inesperada pérdida y compartieron mensajes de despedida en memoria de la joven.

Hasta el momento, las autoridades mantienen que no existen elementos que indiquen la participación de terceros en el hecho y sostienen la conclusión de que se trató de una muerte accidental.

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Redacción La Prensa
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