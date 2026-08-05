Así fue la trágica muerte de la joven hispana Nicole Urbina en Seattle

Estados Unidos

La Oficina del Médico Forense del Condado de King confirmó la muerte de Dayanara Nicole Urbina Ruiz, de 21 años, quien falleció el pasado 30 de julio de 2026 tras sufrir una caída accidental desde un edificio ubicado junto al sendero Burke-Gilman Trail, en Seattle, estado de Washington. De acuerdo con el informe forense, la joven murió a consecuencia de múltiples lesiones contundentes provocadas por la caída.

Las autoridades determinaron que el fallecimiento fue un accidente, luego de establecer que Dayanara Nicole Urbina Ruiz cayó accidentalmente desde una ventana abierta del edificio. El incidente ocurrió en las inmediaciones del Burke-Gilman Trail, un sendero de aproximadamente 20 millas de longitud utilizado con frecuencia por peatones, corredores y ciclistas en la ciudad de Seattle. Las investigaciones realizadas por las autoridades no encontraron indicios de un hecho criminal relacionado con el caso, por lo que la muerte fue clasificada como accidental. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse