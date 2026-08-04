Tras desfalco en Támara, reos comprarán con billeteras electrónicas

Según conoció este medio, el nuevo sistema operará mediante una billetera digital vinculada a cada privado de libertad, con el objetivo de eliminar gradualmente el uso de efectivo dentro de los centros penales.Bajo esta modalidad, los familiares podrán depositar dinero en una cuenta electrónica asociada al interno. Cuando este desee realizar una compra en el economato deberá ingresar una clave personal para autorizar la transacción.El monto de la compra se descontará automáticamente del saldo disponible y cada movimiento quedará registrado en una plataforma digital, lo que permitirá llevar un control más preciso de los recursos y reducir los riesgos asociados al manejo de efectivo.Lacayo reconoció que la circulación de dinero físico dentro de los centros penales ha sido uno de los factores que ha generado problemas en la administración de los economatos, por lo que adelantó que las primeras pruebas del sistema comenzarán en las próximas semanas."Las pruebas piloto las vamos a iniciar en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social Femenina (Pnfas); ahí vamos a iniciar para ver cómo funciona el sistema y de ahí poco a poco, porque todo incluye procesos y presupuesto, para implementarlo a nivel nacional", anunció.Hasta junio de 2026, la Pnfas alberga a 469 privadas de libertad, mientras que el Centro Penitenciario Nacional de Támara concentra a 5,534 internos.En conjunto, los 22 centros penales del país mantienen una población carcelaria de 19,516 personas.