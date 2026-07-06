Piden auditar los economatos de Támara desde su creación

Tras el <a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/desfalco-millonario-economatos-tamara-fallido-sistema-tarjetas-EI30927254">desfalco de al menos ocho millones de lempiras detectado en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT)</a>, caso que involucra al exdirector del centro penal, el coronel <a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/coronel-juan-carlos-osorto-economatos-dinero-tamara-OD30993085">Juan Carlos Osorto Castillo</a>, su defensa solicitó una auditoría desde su creación.La petición fue presentada mediante un escrito por la abogada<b> Ritza Antúnez</b>, representante legal del exjefe penitenciario, quien sostiene que una investigación objetiva requiere revisar el manejo de los economatos desde que comenzaron a operar y no limitarse a la última administración.“Para llegar a una investigación objetiva y transparente tienen que proceder a auditar los economatos desde su origen, esto en virtud de qué históricamente (a) los directores los relevan y, en muchas ocasiones, no da oportunidad de que ellos puedan hacer un inventario en el que se establezca certeramente qué es lo que reciben y qué es lo que entregan”, expresó.La abogada mencionó que “el coronel Osorto fue relevado de manera intempestiva, por lo que en estas circunstancias no pueden atribuirle ningún desfalco”.Por su parte, en conversación con LA PRENSA Premium, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo rechazó los señalamientos que lo vinculan con las irregularidades y sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos ocurridos durante las distintas administraciones.Sin mencionar a quiénes se refería, declaró que "no puedo dar información, ya que serán las autoridades pertinentes que tienen que investigar, así como investigan mi gestión. He manifestado que fui director de Támara, no vendedor de tarjetas de economato. A esas personas son a las que tienen que investigar", expresó.El coronel Osorto Castillo permanece actualmente en condición de disponibilidad mientras las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público desarrollan las investigaciones sobre el presunto desfalco.Su gestión al frente de Támara se extendió por aproximadamente siete meses.No obstante, cuando asumió la dirección del principal centro penitenciario del país, el sistema de tarjetas utilizado para las compras en los economatos ya estaba en funcionamiento.