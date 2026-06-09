“No le hicieron auditoría previa”: abogada Ritza Antúnez defiende a coronel Juan Carlos Osorto

La defensa del coronel Osorto Castillo, quien está en situación de disponibilidad en las Fuerzas Armadas por la millonaria fuga de dinero de los economatos, sostuvo que el oficial estaría siendo objeto de un proceso injusto

“No le hicieron auditoría previa”: abogada Ritza Antúnez defiende a coronel Juan Carlos Osorto

Ritza Antúnez, experta en derecho penal, es la abogada defensora del coronel Osorto Castillo, exdirector de la cárcel de Támara.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La defensa del coronel Juan Carlos Osorto Castillo, señalado en una investigación relacionada con el presunto desfalco de más de L8 millones en los economatos del centro penal de Támara, cuestionó el proceso administrativo previo a su salida del cargo y aseguró que "no existió una auditoría antes de su relevo".

La abogada Ritza Antúnez, quien confirmó que aún no ha sido contratada formalmente pero ya brinda acompañamiento legal al coronel, afirmó que el caso se ha construido a partir de información parcial.

Además, insistió en que el oficial fue separado de su cargo sin que se realizara un proceso correcto. “A él (el coronel Osorto Castillo) no le han entregado ningún inventario y a él tampoco le dejaron entregar ningún inventario porque lo sacaron intempestivamente de su cargo”, aseguró a LA PRENSA Premium.

Osorto asumió el cargo de director del centro penal de Támara en septiembre de 2025 y fue removido en abril de 2026.

En ese sentido, la abogada explicó que en los procesos institucionales debería existir un control de entrega-recepción al momento de un cambio de autoridades. “Si yo la voy a relevar a usted, usted tiene que darme un inventario, ¿sí o no?... en la cárcel eso no ocurre”, dijo.

“Después nadie puede dar fe de realmente si recibieron o no recibieron, porque simplemente saltaron al coronel y asumieron”, agregó.

También cuestionó que las auditorías se hayan realizado después de la salida del funcionario. “Se hizo posterior la auditoría y él ya no estaba. No se hizo antes”, apuntó.

La abogada sostuvo, además, que la separación del coronel fue abrupta y sin explicación formal. “A él lo sacaron intempestivamente, no le hicieron una auditoría previa a su retiro de la cárcel, no le notificaron el por qué lo estaban cambiando y hoy pretenden abrirle un caso, resulta injusto”, expresó.

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Desfalco

El caso en el que se menciona al coronel Osorto está relacionado con un desfalco de alrededor de L8 millones en el sistema de economatos de la cárcel de Támara, publicado por LA PRENSA Premium el pasado lunes 8 de junio.

Según conoció este medio, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) detectó la irregularidad tras el registro de una millonaria deuda con proveedores de alimentos y otros insumos; además de que circulaban tarjetas de pago sin efectivo disponible en la administración.

Fue entonces cuando el caso fue remitido al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), quienes informaron este martes que el coronel Osorto Castillo está en condición de disponibilidad por una investigación en curso.

Sobre los proveedores, Antúnez señaló que aún es necesario esclarecer la evolución de las deudas. “Ellos alegan que hubo una deuda con proveedores de los economatos... hay que ver desde cuándo viene esa deuda y cuánto se incrementó en los últimos tiempos”, expresó.

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