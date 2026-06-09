“No le hicieron auditoría previa”: abogada Ritza Antúnez defiende a coronel Juan Carlos Osorto

La defensa del coronel <b><a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/coronel-juan-carlos-osorto-economatos-dinero-tamara-OD30993085">Juan Carlos Osorto Castillo</a></b>, señalado en una <a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/desfalco-millonario-economatos-tamara-fallido-sistema-tarjetas-EI30927254">investigación relacionada con el presunto desfalco de más de L8 millones en los economatos del centro penal de Támara</a>, cuestionó el proceso administrativo previo a su salida del cargo y aseguró que "no existió una auditoría antes de su relevo".La abogada Ritza Antúnez, quien confirmó que aún no ha sido contratada formalmente pero ya brinda acompañamiento legal al coronel, afirmó que el caso se ha construido a partir de información parcial.Además, insistió en que el oficial fue separado de su cargo sin que se realizara un proceso correcto. “A él (el coronel Osorto Castillo) no le han entregado ningún inventario y a él tampoco le dejaron entregar ningún inventario porque lo sacaron intempestivamente de su cargo”, aseguró a LA PRENSA Premium.Osorto asumió el cargo de director del centro penal de Támara en septiembre de 2025 y fue removido en abril de 2026.En ese sentido, la abogada explicó que en los procesos institucionales debería existir un control de entrega-recepción al momento de un cambio de autoridades. “Si yo la voy a relevar a usted, usted tiene que darme un inventario, ¿sí o no?... en la cárcel eso no ocurre”, dijo.“Después nadie puede dar fe de realmente si recibieron o no recibieron, porque simplemente saltaron al coronel y asumieron”, agregó.También cuestionó que las auditorías se hayan realizado después de la salida del funcionario. “Se hizo posterior la auditoría y él ya no estaba. No se hizo antes”, apuntó.La abogada sostuvo, además, que la separación del coronel fue abrupta y sin explicación formal. “A él lo sacaron intempestivamente, no le hicieron una auditoría previa a su retiro de la cárcel, no le notificaron el por qué lo estaban cambiando y hoy pretenden abrirle un caso, resulta injusto”, expresó.