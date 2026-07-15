Honduras supera las mil muertes por accidentes: "Si bebe y conduce, anda con un arma"

San Pedro Sula

El rugido de un motor a gran velocidad en la oscuridad fue el preámbulo de una tragedia mecánica y humana que, durante el primer semestre de 2026, se repitió 390 veces en Honduras. Ese es el número exacto de muertes que el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) registró en el bloque de las 18:00 a las 23:59 horas, el más mortal del día. Minutos antes de ingresar a esa estadística, José Cálix había salido a toda prisa de Tegucigalpa, capital de Honduras. Una llamada de emergencia le advertía que su madre estaba enferma en la ciudad de Comayagua. Mientras recorría la CA-5 —la principal arteria interurbana del país—, el tablero encendió la alerta de check engine. Preocupado por quedar varado en una ruta que conecta con Comayagua, donde se registraron 70 muertes viales en el semestre, Cálix se desvió hacia el arcén justo antes de llegar al peaje. Se bajó del vehículo para revisar el motor. "Pensé que le había pasado algo, pero no era más que falta de coolant (refrigerante)", relató Cálix a la Unidad de Datos e Investigación de LA PRENSA Premium. En ese instante, su teléfono sonó.

Decidió atender la llamada de pie junto a la cabina, dejando la puerta abierta de par en par como un escudo improvisado, con su mano izquierda apoyada en el marco metálico. Fue el error que casi lo introduce en la cifra de 565 conductores que perdieron la vida entre enero y junio de 2026. A lo lejos, un vehículo que viajaba a velocidad extrema rozó la puerta abierta de su automóvil. El impacto le aplastó la mano izquierda contra la estructura. "Me golpeó y aplastó toda la mano, me la partió en dos", recordó Cálix. "Ese hombre o mujer chocó apenas contra la puerta, pero con la suficiente fuerza para casi cortarme la mano". Su hijo, quien presenció la escena desde el asiento del copiloto, improvisó un torniquete con una camisa antes de trasladarlo de emergencia. El veredicto final llegó en las salas del Hospital Escuela de Tegucigalpa: la inmovilidad irreversible de dos de sus dedos. "Ahora solo me sirven tres (pulgar, índice y anular). Así tengo que vivir por la imprudencia o quizás la urgencia de una persona que casi me hace perder la vida". La desgracia de Cálix es el reflejo de un repunte histórico en la violencia vial. Durante el primer semestre de 2026, las carreteras de Honduras se cobraron la vida de 1,001 personas, de acuerdo con el Sepol. Esta cifra consolida un incremento de 80 decesos adicionales en comparación con los 921 fallecidos registrados en el mismo período de 2025. El asfalto es una crisis desatendida que avanza a un ritmo promedio de seis muertes diarias, concentrándose de manera desproporcionada en el sexo masculino, ya que 845 hombres perdieron la vida frente a 156 mujeres.

Este saldo fatal se ensaña con el departamento de Cortés, que encabezó la lista de letalidad con 216 muertes en solo seis meses, sumando 35 casos más que en 2025. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) explicaron a LA PRENSA Premium que este fenómeno encierra una paradoja perversa: las mejores carreteras provocan las peores tragedias.

Al ser una llanura que alberga grandes complejos de maquilas textiles en municipios como Choloma, Villanueva y La Lima, el valle ofrece vías rectas y pavimentadas que se convierten en autopistas de alta velocidad donde el tejido urbano se mezcla de forma caótica con el tránsito pesado.

“Lamentablemente, los humanos somos así: a mejor vía, entonces excedemos los límites de velocidad”, explica el subcomisario Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). Hernández destaca que el peligro se multiplica en estas zonas manufactureras debido al flujo de trabajadores: "Hay sectores que son bastante de maquila, donde hay más tránsito de peatones, y los atropellos constituyen un alto número de incidentes viales".

Las planillas del Sepol confirman su diagnóstico al ubicar a los peatones como la segunda categoría de víctimas más afectada con 249 decesos, seguidos por 159 pasajeros y 28 ciclistas.

Para Denis Castro Bobadilla, reconocido médico forense y exvicepresidente del Congreso Nacional, la raíz del problema es cultural y psicológica. “El hondureño es una persona con un subconsciente de habilidades ineficientes, porque no se han dado cuenta de que conducir un vehículo es un privilegio en toda sociedad; un privilegio que la sociedad le otorga a un ciudadano, pero un ciudadano rey", sentenció Castro Bobadilla, añadiendo que en el país la responsabilidad al volante no es la norma y que la población pasó a considerar la licencia como un derecho automático y no como una concesión regulada. Esta laxitud cultural se refleja en las alarmantes debilidades del sistema de emisión de permisos de conducir. “En primer lugar, la licencia de conducir en Honduras no pide hoja de antecedentes policiales. En segundo término, no pide hoja de antecedentes judiciales, y ni siquiera pide hoja de antecedentes en el municipio en que vive. Se le da licencia de conducir y, es más, muchos no saben ni leer ni escribir”, denunció Castro Bobadilla. Para frenar la entrega indiscriminada de permisos y perfilar la idoneidad moral del conductor, el experto propone exigir obligatoriamente estos tres antecedentes, además de demostrar la solvencia en el pago de impuestos municipales y contar con la vacunación completa que exige la Ley General de Salud para toda persona que tenga contacto directo con el público. Por el contrario, la capital, Francisco Morazán, logró reducir sus estadísticas en 28 decesos, fijando su cifra en 153 muertes. La explicación de la policía no radica en un cambio cultural, sino en la coerción estatal y la saturación de operativos durante los viernes, sábados y domingos, los días en que el alcohol y las carreteras suelen cruzarse de forma rutinaria.

"Aquí en Tegucigalpa hay una disminución debido a que aquí es la zona política, es donde hay una mayor operatividad los fines de semana, que es donde está la mayor cantidad de muertos", señaló el subcomisario Hernández, detallando que la mayoría de los accidentes ocurren porque las personas andan departiendo bajo los efectos del alcohol. El alcohol, añadió Castro Bobadilla, funciona como "un distorsionador de la capacidad mental de respuesta", que al sumarse al exceso de velocidad anula por completo la maniobrabilidad correcta ante cualquier riesgo. Si la geografía de los accidentes dibuja un mapa de la desigualdad industrial, la demografía de las víctimas revela una crisis humanitaria que amenaza el futuro productivo de Honduras: el segmento de población de entre 18 y 34 años concentró 426 de las muertes totales (202 jóvenes de 18 a 24 años y 224 de 25 a 34 años), ubicándose el punto más crítico exactamente a los 24 años.

Ante la falta de empleo y un transporte público deficiente, la motocicleta es la herramienta de supervivencia para una generación entera de repartidores y obreros. “Son jóvenes que acaban de adquirir la motocicleta, que no tienen la experiencia, la experticia ni las habilidades y, aun así, se ponen en las vías”, afirma el subcomisario Hernández. “La falta de experiencia y la inmadurez hacen que muchos de ellos excedan límites de velocidad o se pongan a hacer maniobras riesgosas". De acuerdo con los datos de las organizaciones civiles, cerca del 47 por ciento de todos los siniestros viales involucran una motocicleta. De ese universo, el 42 por ciento resulta mortal y, en el 64 por ciento de los casos, los jóvenes motociclistas son responsables directos del impacto. Castro Bobadilla coincide en que la falta de pericia legal en estas edades es crítica, y propone una barrera educativa estricta para profesionalizar la conducción: “Para fomentar la educación en la población a fuerza, entonces tenemos que exigir mínimo el plan básico de colegio. Para mí debería ser la secundaria media. Ninguna persona sin educación media debe de estar manejando un autobús ni estar manejando un camión”.

" Si usted sale consumido de bebidas alcohólicas, si anda amanecido de goma (resaca), si padece de azúcar o presión alta y no se tomó sus pastillas y decide conducir, usted anda con un arma dispuesta a disparar en la vía pública" Tatiana Uclés, representante de Apoyo Mutuo

Esta sangría demográfica no discrimina a la infancia ni a la vejez. Durante la primera mitad del año, 106 niños y adolescentes (rango de 0 a 17 años) perdieron la vida en incidentes de tráfico, mientras que 162 adultos mayores de 65 años engrosaron las listas de fatalidades. Para los supervivientes, el panorama no es más alentador. Miles de jóvenes quedan atrapados en un limbo de lesiones graves, amputaciones y parálisis físicas permanentes en un país cuyo sistema de salud pública carece de infraestructura básica de rehabilitación. “¿Qué generación estamos heredando? No estoy pensando para dentro de diez años, sino para dentro de un lustro inmediatamente”, cuestionó Tatiana Uclés, representante de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales y Apoyo Mutuo de Honduras. “Vamos a tener jóvenes con una discapacidad severa, jóvenes postrados, jóvenes mutilados. El país no está viendo esta situación como tal; Honduras es un país discapacitado porque no se piensa en este tipo de personas. Nuestros ingenieros y arquitectos estructuralistas deben tener una visión más amplia de la seguridad vial y dejar de hacer esos puentecitos peatonales que se vuelven un peligro, porque tienen mucha grada que subir y los adultos mayores o personas con discapacidad no los pueden utilizar”, sentenció la entrevistada.

A la par de las fallas de infraestructura peatonal, Castro Bobadilla identificó una negligencia severa en la gestión de los derechos de vía por parte de las alcaldías y el gobierno central. “Los funcionarios parecen como que fueran ciegos, a pesar de que tienen ojos. Los derechos de vía están ocupados en las salidas de las principales ciudades por champas sin autorización... la CA-5 entre Comayagua y Siguatepeque está en una campaña sobre el derecho de vía ocupado con amenazas de turbas, autorizados por las municipalidades”, denunció.

El médico detalló que el derecho de vía representa es el único espacio de maniobrabilidad ante fallas técnicas. "En la salida a Danlí hay pulperías, talleres y ferreterías que obstruyen todo el derecho de vía, que es el margen de maniobra. Por eso una volqueta mató a un montón de personas el otro día; cuando a los autobuses o las rastras se les sale una llanta o lo que sea, van a dar a esos negocios". Esta falta de control territorial se traslada directamente a las carreteras con la fiscalización del transporte pesado y público, donde fallan la permisibilidad de transacciones vehiculares y el control del exceso de carga. El exvicepresidente del Congreso Nacional señaló que los conductores de carga y transporte público —quienes producen la mayoría de los accidentes y muertes del país— deben cumplir requisitos mucho más rigurosos basados en expedientes técnicos individualizados de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. "El conductor debe estar vinculado estrictamente con su vehículo para poder dar la permisibilidad correspondiente", explicó. El vacío más profundo se encuentra en el régimen de sanciones y la aplicación de la ley. Bajo el marco jurídico actual de Honduras, la inmensa mayoría de las tragedias viales son procesadas mecánicamente bajo la figura legal de "homicidio culposo", una tipificación que permite a los infractores evitar penas de prisión efectivas mediante transacciones financieras o fianzas mínimas. “En cuanto a la justicia, solo existe el nombre”, argumenta Uclés, de Apoyo Mutuo, con vehemencia. “El Código Penal tiene que reformarse y dejar de ver esta situación como un simple homicidio culposo. Si usted sale consumido de bebidas alcohólicas, si anda amanecido de goma (resaca), si padece de azúcar o presión alta y no se tomó sus pastillas y decide conducir, usted anda con un arma dispuesta a disparar en la vía pública”.

Las asociaciones de víctimas exigen reformas drásticas que introduzcan la noción de responsabilidad penal compartida, proponiendo la figura de "negligencia parental" para los tutores que facilitan vehículos a menores de edad sin licencia, y sanciones a las empresas de transporte que no supervisen semanalmente el estado de salud de sus empleados. Castro Bobadilla coincide en que las actuales sanciones por la sumatoria de faltas son insuficientes e ineficaces, por lo que diseñó y propuso una reforma integral a la Ley de Tránsito enfocada en detener la impunidad de los conductores de transporte público y de carga.