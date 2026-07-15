Honduras supera las mil muertes por accidentes: "Si bebe y conduce, anda con un arma"

"Aquí en Tegucigalpa hay una disminución debido a que aquí es la zona política, es donde hay una mayor operatividad los fines de semana, que es donde está la mayor cantidad de muertos", señaló el subcomisario Hernández, detallando que la mayoría de los accidentes ocurren porque las personas andan departiendo bajo los efectos del alcohol. El alcohol, añadió Castro Bobadilla, funciona como "un distorsionador de la capacidad mental de respuesta", que al sumarse al exceso de velocidad anula por completo la maniobrabilidad correcta ante cualquier riesgo.Si la geografía de los accidentes dibuja un mapa de la desigualdad industrial, la demografía de las víctimas revela una crisis humanitaria que amenaza el futuro productivo de Honduras: el segmento de población de entre 18 y 34 años concentró 426 de las muertes totales (202 jóvenes de 18 a 24 años y 224 de 25 a 34 años), ubicándose el punto más crítico exactamente a los 24 años.