Unicef insta a trabajar en escuelas y con los padres para reducir embarazos en niñas

Tegucigalpa, Honduras

La violencia no solo se observa en los homicidios sino en los casos de agresión sexual contra menores de edad, lamentó Bastiaan Van't Hoff, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras.

En entrevista con LA PRENSA Premium, Van't Hoff aseguró que la tasa de embarazos en Honduras es una de las más altas del mundo y "eso para mí es una manifestación de muchos temas, entre ellos también la violencia sexual. Hay más de 20,000 niñas que salen embarazadas todos los años, y muchas de ellas son menores de 15 años de edad".

Sobre los embarazos en niñas de 10 a 14 años, recordó que estos casos son considerados como violación sexual, así lo tipifica la normativa y, por ende, la justicia debe actuar.

Las cifras del Registro Nacional de las Personas (RNP) indican que solo en 2023 hubo 868 casos de embarazos en menores de entre 10 y 14 años, mientras que en 2025 la cifra disminuyó a 638. En 2025 los casos se duplicaron, registrando 1,465.

Al ser consultado sobre la capacidad y acción del Estado para contrarrestar estos casos, consideró que "están fortaleciendo las respuestas a las víctimas, porque lo más importante no es solamente atender a los infractores, también atender a las víctimas para asegurar que tienen una atención integrada, no solamente del Ministerio Público, también de Salud, de Educación, de protección, de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)".

Van't Hoff recordó que se creó una nueva comisión para la prevención de cualquier tipo de violencia que afecta a los niños y adolescentes, incluyendo la sexual.

El representante de Unicef en Honduras se refirió a una de las cuatro comisiones conformadas el pasado 2 de julio bajo el Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah) para priorizar resultados inmediatos en vacunación, matrícula escolar, prevención y atención de la violencia sexual y respuesta a la niñez migrante retornada.

El pasado 9 de julio, Unicef firmó convenio de cooperación con Sedesol para poner en marcha el proyecto "Sembrando Futuros: Adolescentes que Transforman Honduras", una iniciativa orientada a prevenir los embarazos en adolescentes, reducir la deserción escolar y combatir la violencia en comunidades vulnerables del país.

El programa tendrá una duración de 19 meses y contempla la atención directa de unas 600 niñas y adolescentes, con edades entre los 8 y 17 años, además de beneficiar de forma indirecta a aproximadamente 3,000 personas en nueve municipios priorizados de siete departamentos, donde se registra una mayor incidencia de embarazos en menores.

La estrategia busca fortalecer el desarrollo integral de las participantes mediante la creación de espacios seguros comunitarios, clubes de desarrollo y redes de mentoría, con el propósito de impulsar habilidades para la vida, el liderazgo y la construcción de proyectos personales.

La inversión destinada para esta iniciativa supera los 7.6 millones de lempiras, con una contraparte de Sedesol, que liderará la articulación territorial del programa en alianza con el Despacho de la Primera Dama, Lissette del Cid de Asfura.

Van't Hoff aseguró que para ver avances en la reducción de embarazos en adolescentes, Honduras debe enfocarse en la educación, pero solo en las escuelas, porque "hay también una necesidad de trabajar con los padres de familia, con los actores en las comunidades para asegurar que los niños y niñas que se encuentran en mayor riesgo de violencia están identificados y atendidos".

Sobre la violencia en Honduras, afirmó que se puede prevenir desde los hogares y las comunidades. "El Estado debe asegurar que hay información, hay protocolos de atención, hay también garantía que si hay situaciones de riesgo, que sean identificados y atendidos", indicó.

Dijo que desde Unicef están trabajando con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para generar respuestas para los niños en riesgo y prevenir la violencia, pero también para atender a las víctimas.