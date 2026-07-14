Precios de los combustibles en Honduras mantienen tendencia a la baja en julio de 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Después de alcanzar un precio récord en la semana del 25 de mayo de 2026, cuando el galón de gasolina superior de 95 octanos se vendió a L147.03 en la capital, este carburante ha registrado una serie de rebajas consecutivas. En conjunto, las disminuciones suman L15.88 por galón desde ese máximo histórico.

Evolución de los combustibles

De acuerdo con un análisis de los boletines semanales publicados por la Secretaría de Energía (Sen), el queroseno fue el derivado del petróleo que experimentó el mayor incremento durante el primer semestre de 2026. En ese período acumuló un alza de L71 por galón, aunque posteriormente registró una reducción de L25. Además, este combustible fue el primero en comenzar una tendencia a la baja desde la primera semana de mayo. Su precio más alto alcanzó los L147 por galón en Tegucigalpa y Comayagüela. El diésel también mostró un fuerte incremento durante los primeros seis meses del año, con un aumento acumulado de L58.06 por galón. Posteriormente presentó una reducción de L27.74, después de haber llegado a un precio máximo cercano a los L141 por galón.

En el caso de la gasolina superior, el incremento comenzó a observarse desde la tercera semana de enero. Durante el primer semestre acumuló un aumento de L50.45 por galón y, posteriormente, registró una disminución de L16.96 en el transcurso del año. Por su parte, la gasolina regular de 91 octanos acumuló un incremento de L46.18 por galón y una reducción posterior de L14.12, según los datos recopilados a partir de los informes de la Secretaría de Energía.

Comparación de precios

Los registros muestran que entre enero y mayo de 2026 los combustibles experimentaron un incremento considerable. El queroseno pasó de cotizarse en L73.44 por galón a alcanzar un máximo de L147. En el caso del diésel, el rango de precios osciló entre L83.45 y L142.22 por galón, mientras que la gasolina superior subió de L98.25 hasta L147.03. La gasolina regular también mostró una fuerte variación, al pasar de L89.53 por galón a un máximo de L134.63.

Precios vigentes desde el 13 de julio de 2026: