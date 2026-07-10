Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 13 de julio

La Secretaría de Energía (SEN) informó este viernes que, a partir del 13 de julio, entrarán en vigor nuevos precios para los combustibles en Honduras.
De acuerdo con la institución, las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular registrarán nuevas rebajas, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio debido al subsidio temporal otorgado por el Gobierno de la República.
En San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá un nuevo precio de L 127.88, luego de una rebaja de L 0.22 por galón. Asimismo, la gasolina regular pasará a costar L 118.43, tras una disminución de L 0.03.
El kerosene registrará una rebaja de L 2.22, por lo que su nuevo precio será de L 99.09. El diésel, por su parte, disminuirá L 1.20, quedando en L 116.23 por galón.
Además, el GLP doméstico conservará su precio de L 228.47, mientras que el GLP vehicular bajará L 0.62, por lo que se venderá a L 44.43.
Por su parte, en Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un precio de L 131.15, tras una rebaja de L 0.24, mientras que la gasolina regular costará L 121.70, al registrar una disminución de L 0.05 por galón.
La capital también reflejará reducciones en el resto de los combustibles líquidos. El kerosene tendrá un nuevo precio de L 102.37, luego de bajar L 2.25, y el diésel se comercializará a L 119.53, con una rebaja de L 1.22.
En cuanto al gas, el GLP doméstico mantendrá su valor de L 249.62 gracias al apoyo económico temporal del Gobierno de la República. Por su parte, el GLP vehicular disminuirá L 0.62, por lo que pasará a costar L 47.96.
Los nuevos precios comenzarán a aplicarse en todo el país a partir del lunes 13 de julio.