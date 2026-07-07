Es falso que Honduras tenga los combustibles más caros de Centroamérica entre el 6 y el 12 de julio

San Pedro Sula, Honduras

En las redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Honduras, supuestamente, registra los precios de los combustibles más altos de Centroamérica durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. Honduras no tiene los precios más altos de la región sino Costa Rica. Datos obtenidos de las fuentes gubernamentales de los cinco países centroamericanos confirmaron que Costa Rica mantiene los combustibles más caros de la región, seguida de Nicaragua. Honduras ocupa el tercer lugar, mientras que El Salvador y Guatemala registran los precios más bajos. "Honduras mantiene los combustibles más caros de Centroamérica", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 6 de julio.

El conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, provocó un incremento en los precios internacionales del petróleo. Durante el evento, Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial. Sin embargo, el acuerdo de paz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 12 de junio de 2026 para poner fin al conflicto con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz impulsó una caída en los precios internacionales del crudo, como informó El Heraldo. Esta disminución ya comenzó a reflejarse en una reducción sostenida de los precios de los combustibles en varios países, entre ellos Honduras. Como resultado, los combustibles en Honduras acumulan seis semanas consecutivas de rebajas, de acuerdo con la última estructura de precios aprobada por la Secretaría de Energía. Los nuevos valores entraron en vigencia el lunes 6 de julio de 2026, reportó El Heraldo.

No son los más caros

Al realizar una pesquisa en la cuenta oficial de X de la Secretaría de Energía, se encontró una publicación con la estructura oficial de precios de los combustibles para las principales ciudades del país correspondiente a la semana del 6 al 12 de julio de 2026.

La Secretaría de Energía informa que las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular registran nuevas rebajas, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al apoyo económico temporal del Gobierno de la República.



📍Consulta los precios vigentes. pic.twitter.com/fcWrLJGH5n — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) July 3, 2026

Para facilitar la comparación con el resto de Centroamérica, LA PRENSA Verifica tomó los precios oficiales por galón en Tegucigalpa y los convirtió a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vigente al 7 de julio de 2026. El resultado fue el siguiente: gasolina superior, 4.91 dólares por galón; gasolina regular, 4.55 dólares; y diésel, 4.51 dólares por galón. Además, una revisión del sitio web especializado Global Petrol Prices, que recopila y publica los precios oficiales de los combustibles reportados por gobiernos de distintos países, mostró que Costa Rica y Nicaragua registran precios más altos que Honduras en la gasolina superior y la gasolina regular durante la semana analizada. En el caso del diésel, Costa Rica también mantiene un precio superior al de Honduras, mientras que Nicaragua registra un valor ligeramente menor, con una diferencia de cinco centavos de dólar por galón respecto al precio hondureño. Asimismo, LA PRENSA Verifica consultó los sitios oficiales de las entidades responsables de fijar los precios de los combustibles en Costa Rica , Nicaragua , El Salvador y Guatemala , con el fin de recopilar los valores oficiales vigentes durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026. Con esa información, LA PRENSA Verifica elaboró una tabla comparativa con los precios oficiales en dólares de la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel en los cinco países de Centroamérica.